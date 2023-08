CASTROVILLI E L'ENNESIMA BATOSTA DELLA SUA CARRIERA. CHE FARE ADESSO?

FirenzeViola.it

Come scritto in precedenza e come comunicato anche ufficialmente dalla Fiorentina, Gaetano Castrovilli non ha superato le visite mediche con il Bournemouth, squadra che lo aveva acquistato per 14 milioni più bonus. Il numero 10 Viola rischia adesso di diventare un caso e lui stesso dovrà essere recuperato mentalmente dopo questa batosta, l'ennesima della sua sfortunata carriera.

Andando per ordine il primo episodio fu quello del gennaio del 2020, quando durante la partita interna contro il Genoa, Castrovilli si ferma a terra, presumibilmente per un malore, e dal labiale si intuiscono le sue parole: "Non capisco più nulla". La squadra gigliata fece il seguente comunicato: "La Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato costretto ad abbandonare il campo a causo di uno stato di disorientamento occorso durante la gara contro il Genoa, a seguito di un traumatismo non rilevato durante le fasi di gioco. Castrovilli attualmente si trova ricoverato sotto osservazione presso l’ospedale Careggi e si prevede il suo rientro a casa nella giornata di domani". Un episodio che incise sulle sue prestazioni dal rientro fino a fine stagione.

Non dimentichiamo poi, sempre contro il Genoa, la brutta botta contro il palo alla terza partita di Serie A della stagione 2021/2022. Per lui fu un mese difficile e per il rientro dovette aspettare più di quanto ci si aspettasse per recuperare e tornare a disposizione di Italiano. Per ultimo il grave infortunio al ginocchio, lo stesso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, che avrebbe bloccato proprio il suo passaggio al Bournemouth. Adesso la sua gestione diventa difficile e saranno giorni decisivi per capire cosa farà la Fiorentina con un giocatore che, di fatto, era già pronto ad iniziare una nuova avventura altrove, ma che fino all'ultima amichevole contro il Grosseto aveva sempre giocato regolarmente.