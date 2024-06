CASTROVILLI-BONAVENTURA, TEMPO DI INCONTRI E DI FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il futuro di Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura resta in ballo. Ma non ci sarà tanto tempo da aspettare, perché gli incontri per entrambi sono imminenti. Entrambi sono già di fatto senza contratto ed entrambi, per proseguire con la Fiorentina, dovranno stipulare accordi ex novo. Il club con Pradè in primis, confermerebbe tutti e due, ma con accordi al ribasso e qui nascono i problemi.

I dubbi di Jack - Bonaventura si aspettava probabilmente un trattamento di favore dopo un'ottima stagione, prolifica anche sotto il profilo dei gol. Ma evidentemente, quanto successo a gennaio quando per lui si parlava anche di Juventus, non ha favorito i rapporti e il continuo rinvio dei tempi, ha portato a un impasse da cui adesso è difficile uscire. La Fiorentina nelle prossime ore proverà con Enzo Raiola a trovare una nuova intesa, ma molto dipenderà anche dalle proposte che nel frattempo sono arrivate all'orecchio del giocatore.

In attesa di offerte - Castrovilli sembrava da tempo sul punto di firmare per altre squadre, ma ancora nessuno si è fidato della sua condizione atletica in seguito ai gravi infortuni e dunque nessuno lo ha spinto alla firma da parametro zero. Questo ha riaperto la strada a una possibile permanenza, che però dovrebbe fare i conti comunque con un taglio dell'ingaggio che chiaramente non fa piacere al giocatore. La Roma si era detta interessata, ma al momento non ha fatto seguire al banale interessamento, alcun tipo di trattativa.

Ore decisive - E allora tutto resta in gioco, con un doppio incontro programmato per questa settimana che sarà risolutivo per il futuro di entrambi. Non ci sono decisioni definitive già prese, anche se, messe tutte le carte in tavola, attualmente è più facile pensare a un doppio addio che a una doppia permanenza.