CAPITOLO PORTIERI, PASSI AVANTI DE GEA, AJAX SU TURATI

La Fiorentina prova a blindare la porta, cambiando i protagonisti del reparto. Passi avanti in tal senso sono stati fatti per David De Gea, mentre sembra tutto fermo per Stefano Turati. Per l'ex Manchester, classe 90, le parti si starebbero avvicinando e al portiere sarebbe stato offerto un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Il fatto che sia svincolato e che dunque non servano soldi per strapparlo ad un altro club e il fatto che il giocatore vuole un'esperienza nel nostro campionato sta portando ad un punto di intesa anche per quanto riguarda l'ingaggio. Gli intermediari sono gli stessi agenti di Gudmundsson e dunque i contatti sono frequenti.

Lo spagnolo sembra insomma aver messo la freccia sugli altri concorrenti, tutti profili diversi in realtà. Stefano Turati classe 2001 del Sassuolo (la scorsa stagione era a Frosinone in prestito) è ad un punto fermo e per lui ha fatto un sondaggio l'Ajax di Farioli che sembra voler fare "spesa" in Italia (c'erano stati sondaggi sia per Ikoné che per Rugani). Resta la difficoltà del Sassuolo a cederlo alla cifra richiesta (15 milioni), che crea intoppi sia alla Fiorentina che all'Ajax, aprendo così al prestito.

Tra i due resta sempre un mister X (voci anche dall'estero) da non sottovalutare anche se l'idea Meret sembra destinata a restare tale. Nel frattempo Pietro Terracciano si avvicina al Monza, con Oliver Christensen al momento senza offerte ma l'idea di farlo scavalcare nelle gerarchie da Tommaso Martinelli, ora in Nazionale Under 19.