Badelj garantisce sulla dedizione, Kevin Prince sul talento. Nelle prime due presentazioni della nuova stagione si respira voglia di far bene ma anche di rivincita. Perché come il croato ha voglia di lasciarsi alle spalle l’annata negativa di Roma, il ghanese si carica subito sulle spalle il peso di una maglia numero 10 troppe volte andata sprecata negli ultimi anni. Stilare riepiloghi fa solo male, molto meglio immaginare che Boateng sappia sorreggerne importanza e prestigio.

Al resto, comunque, sono pronti a pensare ancora Pradè e Barone con il supporto della squadra mercato. A centrocampo e sugli esterni offensivi mancano e arriveranno tasselli fondamentali per consentire a Montella di esprimere il proprio gioco. I nomi circolano con continuità, alcuni dei quali nemmeno troppo economici. Anche per questo l’attesa alla lunga potrebbe pagare soprattutto da venerdì mattina quando anche il mercato inglese sarà chiuso.

Il messaggio arrivato nel primo incontro in tempi di conferenze (oggi tocca a Lirola) è chiaro quanto i numeri riferiti davanti ai microfoni. Tre, quattro elementi sembrano fin da ora destinati a una sicura riconferma rispetto all’anno scorso, per gli altri il mercato deve ancora raccontare molto. In taluni casi lo farà soltanto a campionato iniziato, a ridosso della seconda giornata, ma anche per questo il cambio di marcia sulle entrate si farà sentire già sotto ferragosto.