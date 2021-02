CALLEJON, COMPLEANNO SERENO MA LA SVOLTA NON ARRIVA

Jose Maria Callejon compie oggi 34 anni ed i tifosi viola si augurano che possa rappresentare una svolta anche nella sua stagione alla Fiorentina. Lo spagnolo non sta attraversando un periodo particolarmente produttivo sotto il punto di vista sportivo. Arrivato da svincolato al termine del mercato estivo, l'ex Napoli è stato poi colpito dal Covid-19 e fondamentalmente non ha mai trovato quella continuità che auspicava di avere per poter mettere a punto anche una condizione fisica che gli permettesse di essere incisivo nei suoi spunti e nei movimenti senza palla alle spalle dei difensori dove da sempre è un maestro.

Più volte è stato sottolineato come la sua esperienza sia importantissima all'interno dello spogliatoio, sia che Prandelli decida di schierarlo, sia che venga lasciato in panchina perché l'attitudine a lottare per certi obiettivi, l'aver vestito le maglie di club prestigiosi, Real Madrid in primis, sono cose che pesano e che i compagni avvertono, ma da lui ci si aspetta qualcosa in più. Il problema alla base di tutto è il modulo perché, con Iachini prima e con Prandelli poi, tranne qualche sporadica eccezione iniziale, la squadra ha continuato con il 3-5-2 dove Callejon è di difficile collocazione tattica avendo spiccate doti offensive ed un età che non permette più di poter fare tutta la fascia in modo efficace.

Il classe '87 però, se mai ce ne fosse bisogno, sta dimostrando ancora una volta di essere un professionista esemplare che non osa mai polemizzare con l'allenatore per lo scarso utilizzo e che, anche nelle interviste, non ha mai fatto intravedere alcun tipo di disagio, ma solo voglia di lavorare e mettersi a disposizione anche in un ruolo non troppo adatto alle sue caratteristiche. In stagione finora ha giocato solamente 625' tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 7 gare da titolare e 5 da subentrato con un solo gol all'attivo contro il Padova al 3° turno di Coppa Italia un suggerimento prezioso a Vlahovic contro il Cagliari. Troppo poco per chi in carriera ha segnato 136 reti e fornito 100 assist con i club. José, se ci sei, batti un colpo.