Live Cagliari-Fiorentina 0-0, Si chiude qui il primo tempo: 45 minuti senza tiri in porta per i viola

--- INTERVALLO ---

Finisce qui il primo tempo alla Unipol Domus Arena. Cagliari meglio della Fiorentina in questa prima frazione ma si va all'intervallo sullo 0-0.

45+1' - Sohm viene colpito a centrocampo da Borrelli. Cartellino giallo per il centravanti del Cagliari.

3 minuti di recupero!!

45' - Mina prova una conclusione impossibile quasi da 35 metri con il pallone che finisce altissimo sopra la traversa della porta difesa da Pioli.

43' - Primo giallo del match per Obert che stende Dodo sull'out destro dell'attacco viola.

40' - A terra Gosens. Forse un problema muscolare considerando che si stava toccando all'altezza dell'inguine della coscia sinistra. L'ex Atalanta dovrebbe rimanere in campo fino alla fine del primo tempo per evitare di usare uno slot per le sostituzioni poi verranno valutate le sue condizioni.

34' - Prima occasione per la Fiorentina. Su cross dalla destra di Dodo Gosens prova a deviare il pallone in rete e successivamente Kean calcia fuori. Tutto fermo però per fallo di Gosens su Caprile.

32' - Cagliari che si sta facendo vedere con continuità vicino all'area di rigore della Fiorentina. I viola invece ancora non sono mai riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Caprile.

Cooling Break

26' - La Fiorentina spreca una buona occasione in contropiede. Dodo se ne va sulla sinistra e serve Sohm in mezzo. L'ex Parma prova a lanciare Kean in profondità ma dosa male il passaggio e palla che finisce tra le mani di Caprile.

22' - Occasionissima Cagliari su corner! Folorunsho stacca sul primo palo, De Gea para ma la palla rimane sulla linea e Gosens riesce a spazzare prima che il pallone finisca in rete. Provvidenziale il tedesco nell'evitare il vantaggio rossoblu.

19' - Primo tiro del match. Ci prova Sebastiano Esposito da fuori area ma il suo sinistro finisce alto sopra la traversa.

17' - Il Cagliari sta alzando il suo baricentro. Giro palla lento della Fiorentina che non sta riuscendo a servire in verticale Kean.

13' - Prima occasione del match in favore del Cagliari. Esposito lancia Deiola che serve sul secondo palo Borrelli, grande recupero di Gosens.

7' - Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di gara. La Fiorentina sta provando a prendere in mano il pallino del gioco.

4' - Punizione pericolosa messa al centro da Fagioli. Adopo devia fuori anticipando anche l'uscita di Caprile.

Fiorentina in completo bianco da trasferta. Cagliari invece con la classica divisa rossoblu.

1' - Si rialza l'ex Empoli. Riparte la gara.

1' - Subito gioco fermo. Per un colpo involontario di Sohm alla testa di Esposito che rimane a terra.

1' - SI PARTE!! Inizia il campionato di Cagliari e Fiorentina!!

18:28 - Squadre in campo alla Unipol Domus Arena. Sorteggio e poi il fischio d'inizio di Cagliari-Fiorentina.

Arbitro del match Simone Sozza della sezione di Seregno. Coadiuvato da Domenico Fontemurato e Simone Biffi. Quarto ufficiale Giuseppe Mucera. Aleandro Di Paolo e Marco Guida rispettivamente Var e Avar.

91 giorni dopo la Fiorentina torna in campo in Serie A. Il campionato della formazione di Stefano Pioli parte dalla Unipol Domus Arena contro il Cagliari. I viola, reduci dal successo europeo contro il Polyssia, vogliono dare continuità alla vittoria nei preliminari di Conference League e per farlo il tecnico parmense ha deciso di schierare in campo dal primo minuto lo stesso undici visto a Presov contro gli ucraini. Davanti a De Gea il terzetto di difesa formato da Comuzzo, Pongracic e Ranieri con Dodo e Gosens sulle corsie esterne. In regia confermato Fagioli con Sohm e Ndour al suo fianco come mezzali. Davanti confermata la coppia Kean-Gudmundsson. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:



CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Esposito, Borrelli.

A disposizione: Iliev, Ciocci, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Gaetano, Felici, Cavuoti, Klicsoy, Vinciguerra, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Marì, Viti, Fortini, Richardson, Mandragora, Parisi, Fazzini, Sabiri, Braschi, Dzeko.

Allenatore: Stefano Pioli.