CABRAL NON SI TOCCA, BIANCO CI SPERA, TORNA MILENKOVIC?

Defezioni e recuperi, mancate convocazioni per il mercato e soprattutto ritorni attesi. Più di un tema dalle convocazioni diramate ieri da Italiano, a cominciare dal rientro nel gruppo dei disponibili di quel Nico Gonzalez che mancava dal 20 ottobre scorso. Immaginare in campo l’argentino dal primo minuto è quanto meno prematuro, ma il suo reintegro è prezioso quanto quello di Castrovilli già tornato alle gare ufficiali con lo spezzone giocato contro il Monza.

Detto di due alternative probabilmente a disposizione a gara in corso la formazione che oggi affronterà il Sassuolo non dovrebbe esser troppo diversa da quella vista mercoledì sera, con qualche accorgimento in ogni reparto ma con molti protagonisti destinati alla conferma.

E’ certamente il caso di Cabral, anche per il forfait di Jovic a causa di un colpo rimediato nella rifinitura, o di Ikonè che insieme a Bonaventura e Kouamè dovrebbe completare il terzetto alle spalle del brasiliano, ma anche di un centrocampo dove Bianco spera di vivere il bis rispetto alla titolarità con il Monza, magari a fianco del rientrante Amrabat. Per il resto sulle corsie difensive, a destra e sinistra, ci saranno ancora Dodò e Biraghi, mentre in mezzo Milenkovic insidia uno tra Igor e Quarta per partire dall’inizio dopo l’esclusione alla ripresa del campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bianco, Amrabat, Ikonè, Bonaventura, Kouamè, Cabral

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Henrique, Traore, Berardi, Pinamonti, Laurientè