CABRAL, NESSUNA RETE SEGNATA DELLE 20 DI SQUADRA: CHE FARE COL BRASILIANO?

Grazie alla vittoria per 1-2 contro i corsi del Bastia, la Fiorentina ha allungato a 5 la propria striscia di successi in questa serie di amichevoli dovuta allo stop per Qatar 22'. Anche nell'amichevole contro i francesi, più difficile del previsto dato il grande agonismo messo in campo dalla squadra di Brouard, i viola hanno mostrato un buon stato di forma, con gli undici scesi nel secondo parziale che hanno sicuramente rubato maggiormente l'occhio rispetto ai titolari scelti da mister Italiano.

Ad avere i riflettori puntati addosso nella squadra scelta dal tecnico per i primi 45 minuti era sicuramente Arthur Cabral, rimasto a secco nelle prime 4 amichevoli nelle quali la squadra era riuscita ad andare in rete ben 18 volte (4 gol contro l'Arezzo, 9 contro i boliviani del Club Always Ready, 2 contro il Borussia Dortmund e 3 contro il Rapid Bucarest). Il brasiliano, ancora una volta, non è però riuscito a sfruttare la chance regalatagli da Italiano e, anche contro il Bastia, ha mostrato tutte le difficoltà realizzative che hanno segnato il suo primo anno in maglia viola, arrotondando così i suoi numeri a 0 reti segnate su 20.

Nell'amichevole contro i francesi si è finalmente rivisto Luka Jovic. Il serbo, dopo un Mondiale deludente, è tornato in viola per cercare di migliorare un rendimento che fino ad oggi è stato fin troppo altalenante. Il ritorno in campo dell'ex Real Madrid non farà altro che togliere spazio a Cabral che quindi, in vista delle prossime occasioni, vedrà le sue chance diminuire. L'amichevole di sabato contro il Monaco è l'ultima, se non si conta quella in famiglia contro la Primavera, prima dell'inizio della Serie A ma soprattutto dell'apertura del prossimo mercato invernale. La Fiorentina sembra fin qui sicura di puntare su colui che doveva rappresentare il post Vlahovic, ma le prime fioche (per ora) sirene di mercato sul suo conto stanno iniziando a risuonare.

Il futuro prossimo ci potrà dire molto sul prosieguo della carriera di Cabral, ma chissà se già nella prossima amichevole contro il Monaco il brasiliano proverà a invertire la rotta di quello che sembra sempre più un inevitabile declino.