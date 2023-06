CABRAL, JOVIC E UN ATTACCO IN EVOLUZIONE: FIORENTINA PRONTA A BALLARE SULLE PUNTE

FirenzeViola.it

La Fiorentina balla sulle punte, con diverse strade che potrebbe percorrere anche in base alle opportunità che arriveranno dal mercato. Cabral e Jovic non sono sicuri di essere confermati, con Italiano che non porrà veti nel caso in cui dovessero arrivare proposte all'altezza delle richieste del club. Questo significa che potrebbero anche partire tutti e due, anche se, attualmente, è una strada molto complicata come lo è quella della permanenza di entrambi.

La Fiorentina cercherà di trovare una soluzione in uscita per almeno uno dei due, con Arthur Cabral che è decisamente più semplice da piazzare vista la sua situazione contrattuale e una stagione che lo ha visto comunque segnare 17 gol in tutte le competizioni. Jovic è praticamente blindato da un accordo che coinvolge anche il decreto crescita e sgravi fiscali che da gennaio hanno permesso alla Fiorentina di risparmiare diversi soldi e che invece, in caso di partenza anticipata, dovrebbero rendere sull'unghia. Il serbo potrebbe andarsene solo con una grande operazione targata Ramadani, ma per il momento non c'è la sensazione che ciò possa accadere.

Nel caso partisse almeno uno dei due come spiegato, Italiano ha chiesto di avere una punta che possa rispondere meglio alle caratteristiche del suo piano tattico. Sarebbe contento di riabbracciare Nzola, che come ha raccontato Luca Pagliarulo a Radio FirenzeViola, ha coccolato fin dai tempi del Trapani. Ma non disdegnerebbe nemmeno un profilo alla Boulaye Dia, che ha qualità nettamente diverse, ma che viene reputato dal tecnico come un'ottima opzione offensiva. Retegui è un profilo di altro tipo, che ha costi alti e per il quale si dovrebbe far fronte ad una grande concorrenza. Piace, ma solo a determinate condizioni. Poi sono tanti altri i profili che ancora non sono stati scoperti, perché la lista dei dirigenti è lunga e articolata.

In ogni caso difficilmente la coppia che ha completato la stagione appena conclusa resterà la stessa in vista della prossima. Mentre non dovrebbe stupire l'ipotesi di un inserimento di una terza punta al posto di Kouame, potenziale uomo mercato in uscita che potrebbe lasciare la maglia a un attaccante più centravanti e meno ibrido che possa tornare utile nel caso, all'occorrenza, Italiano decida di schierare due punte di ruolo contemporaneamente.