CABRAL, IL MILAN E IL BRACCIO DI FERRO SUL PREZZO. È BELTRÁN L'ALTERNATIVA?

Nell’agenda (ideale) della Fiorentina, il tema legato al centravanti resta probabilmente l’ultimo capitolo da affrontare sul fronte del mercato. Una vicenda, dunque, che prima di inizio agosto ancora non sarà matura. L’idea che ha in mente il club viola per ciò che riguarda la punta è piuttosto chiara: si tratterà infatti di mettere in atto il classico effetto domino. Non appena un elemento là davanti partirà, sarà allora che l’area tecnica deciderà di affondare il colpo su un nuovo numero 9 che garantisca gol e qualità. Prima però ci sarà da risolvere la questione relativa a chi, tra Jovic e Cabral, lascerà Firenze in estate e (soprattutto) per quale cifra. Il modus operandi della Fiorentina in tal senso è conosciuto e anche il recente caso-Amrabat lo sta confermando: se ai viola non arriverà la cifra richiesta, l’affare non sarà portato a termine. E dunque non è escluso che i viola alla fine possano presentarsi a Marassi il 19 agosto con il serbo e il brasiliano in attacco.

Il discorso del braccio di ferro economico, come detto, vale sia per il centrocampista che per Cabral, che resta al momento l’indiziato principale a lasciare la Fiorentina (per Jovic del resto, eccezion fatta per un pallido interessamento del Galatasaray nei mesi scorsi, non c’è stata nemmeno un’offerta). Il brasiliano ha su di sé gli occhi de Tottenham e - notizia confermata anche da Firenzeviola.it - anche quelli del Milan, che ha già preso informazioni sull’ex Basilea da inizio giugno. Moncada sta studiano il numero 9 con grande attenzione (ha chiesto ai membri del suo folto scrutini di redigere un report molto dettagliato sul classe ’98) e lo ha messo tra i primi posti nella lista dei suoi obiettivi di mercato. Ma l’offerta da 20 milioni che il Diavolo ha in mente di presentare a Commisso basterà?

Nel frattempo la Fiorentina sta tenendo vive altre piste di mercato. Da Dia della Salernitana a Nzola dello Spezia (per i quali, tuttavia, le cifre in ballo in questa fase di mercato sono ritenute dall’area tecnica spropositate) fino a - nome dell’ultim’ora rilanciato da Sky - Lucas Beltrán, centravanti del River Plate (classe 2001) che in questa stagione ha già segnato 15 gol in 31 gare stagionali. Un bel bottino. La trattativa con i Millonarios, tuttavia, non si annuncia semplice: l’operazione è molto onerosa visto che, compresi i bonus, il River valuta la sua punta almeno 20 milioni (Beltran è infatti legato al suo club con una clausola da 25 milioni, cifra tuttavia trattabile).