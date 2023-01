CABRAL IL MIGLIORE, BENE QUARTA, BIANCO OK NONOSTANTE IL GOL

TERRACCIANO - Mai impegnato nel primo tempo ringrazia Colpani quando da posizione ravvicinata non trova lo specchio della porta. Risponde di piede su Mota Carvalho a un quarto d’ora dalla fine poi ringrazia Petagna che alza la mira da ottima posizione. Attento, 6

DODO - Quando Igor lo pesca in area, nella prima occasione della sfida, non è cattivissimo al momento del tiro. Resta propositivo fino a metà primo tempo quando poi rallenta i giri del motore (che mantiene nella ripresa), 6

IGOR - Comincia avviando numerose manovre e sfornando un bel pallone per Dodò che non ne approfitta. Rimedia il giallo nella ripresa per un’entrata dura su Carlos Augusto poi partecipa all’amnesia collettiva che costa il gol, 6

QUARTA - Suo il bel lancio che manda Cabral a segnare il bel gol del vantaggio anche se si prende qualche rischio quando Colpani alza sopra la traversa da due passi. Sul gol è in copertura della punta e Augusto gli sbuca alle spalle ma di testa si vede negare la gioia del gol da un’ottima risposta di Di Gregorio. Attaccante aggiunto, 6,5

BIRAGHI - Ci prova due volte nel primo quarto d’ora, sulla seconda centra il palo direttamente da calcio d’angolo. E’ invece in leggero ritardo su Colpani nella prima conclusione del Monza ma di lì a poco chiude bene su Mota. E’ dalla sua parte che nasce l’azione del pari ma si fa apprezzare poco dopo per la sponda sull’occasione di Quarta, 6

BIANCO - Avvio di buona personalità anche nelle iniziative individuali come conferma il tiro respinto da Di Gregorio dopo venti minuti. L’ottima prestazione è macchiata dal ritardo su Carlos Augusto che firma il pari, 6,5

Dal 17’st AMRABAT - Ci mette solidità e voglia di provare a vincere nel finale, 6

DUNCAN - Meno appariscente rispetto a Bianco ma comunque presente nella manovra e nell’interdizione, anche nel secondo tempo quando il Monza non rinuncia alle ripartenze, 6

Dal 40’ st CASTROVILLI - S.v.

IKONE - Sul primo corner della partita cerca l’azione personale ma conclude completamente fuori misura. Arriva al tiro anche sul finire di frazione ma alza sopra la traversa. Gli spunti non mancano nemmeno nel secondo tempo ma anche dopo il pari del Monza la mira non è delle migliori. Può e deve essere più concreto, 5,5

BARAK - Tempista dentro l’area di rigore per poco non si procura un penalty intorno al quarto d’ora vincendo un rimpallo. Si vede meno nel corso della ripresa anche se prima di uscire ci prova con un diagonale largo non di molto. Non brilla, 5,5

Dal 33’st BONAVENTURA - Poco tempo per incidere e un tiro da fuori largo in pieno recupero, 6

SAPONARA - Conclusione da fuori dopo una decina di minuti oltre a qualche pallone prezioso recuperato sulla trequarti. Meno incisivo rispetto ad altre circostanze, 6

Dal 17’st KOUAME - Regala freschezza e velocità ma non pericolosità in area di rigore, 6

CABRAL - Dopo 18 minuti di gioco si prende la scena bruciando sullo scatto Caldirola e soprattutto sparando un missile sotto la traversa che vale il primo gol della serata. Si rivede al tiro più tardi ma con una conclusione più debole. E’ ancora pericoloso dopo il pari del Monza con un tentativo di sfondamento e tiro parato. Una delle sue migliori prestazioni in maglia viola, 7.

Dal 40’st JOVIC - S.v.

ITALIANO - A sorpresa rilancia Cabral dall’inizio tenendo fuori Jovic, in mezzo si affida a Bianco con Duncan accanto e dietro rinuncia a Milenkovic. Nel primo tempo tra i migliori ci sono proprio Bianco e Cabral con il brasiliano che trova anche il gol, ma nella ripresa il pari di Augusto complica tutto. I cambi nel finale non regalano lo spunto giusto per portare a casa una vittoria che tutto sommato la Fiorentina avrebbe meritato, e si potrà eccepire sul calo fisico che avrebbe imposto determinati cambi da effettuare prima ma sul piano del gioco si sono visti progressi, 6