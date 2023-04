CABRAL FONDAMENTALE, BENE QUARTA E I DUE IN MEZZO, AFFIDABILITÀ TERRACCIANO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

TERRACCIANO - Bella parata in avvio su Tsadjout che bissa nella ripresa su Dessers ma è ancora decisivo sul tiro ravvicinato di Bonaiuto. Conferma tutta la sua affidabilità, 7

DODÒ - Attento in copertura nel primo tempo limita le sortite offensive. Va più o meno allo stesso modo nella ripresa quando dalla sua parte non si fa sorprendere ed è abile a riavviare più di un’azione, 6,5

IGOR - Buona guardia senza troppi affanni nella prima frazione di gioco. Più in difficoltà su Dessers in avvio di ripresa ma impiega poco a ritrovare sicurezza, 6,5

QUARTA - Ci prova di testa, in avvio, senza fortuna e dal limite dell’area a ridosso dell’intervallo, nel mezzo poche sbavature e un cartellino giallo. Propositivo ci riprova da fuori impegnando Sarr e confermando buona precisione al tiro. A tutto campo, 7

BIRAGHI - Gran bell’assist per il vantaggio firmato Cabral, poi dopo un retropassaggio di testa pericoloso conclude alto da buona posizione. Esclusa l’occasione di Dessers in avvio di ripresa gioca un secondo tempo di buona attenzione, 6

AMRABAT - Alza un muro in mezzo al campo fin dai primi minuti e superarlo è decisamente difficile. Arriva al tiro dal limite a metà ripresa alzando troppo la mira. Solido, 6,5

MANDRAGORA - Alimenta adeguatamente la manovra con buona visione di gioco. Nella ripresa ha meno spazio per arrivare al tiro ma non rinuncia agli inserimenti, 6,5

Dal 41’st CASTROVILLI - S.v.

IKONÈ - Suo il primo spunto che crea qualche problema alla difesa rossogrigia, poi offre un bel pallone a Gonzalez che sotto porta non trova il gol. Meno incisivo a ridosso dell’intervallo quando spreca troppo e in area di rigore non riesce ad agganciare un buon pallone. Nella ripresa ci prova un paio di volte ma senza inquadrare la porta, 5,5

Dal 41’st BREKALO - S.v.

BARAK - Preferito a Bonaventura sulla trequarti si fa apprezzare per i tanti recuperi in avvio e anche per qualche invito al tiro come gli capita con Biraghi. Disciplinato, 6

Dal 25’st BONAVENTURA - Tiene alto il baricentro aiutando la squadra a tenere lontana la Cremonese dalla propria area di rigore, 6

NICO GONZALEZ - Bello l’appoggio per Cabral che conclude fuori di poco in avvio. Si rivede su invito di Ikonè ma sottoposta non trova né la deviazione vincente né il successivo tapin. Non è una gran serata ma quando deve restare freddo dal dischetto non si fa impressionare e raddoppia, 6

CABRAL - Il suo primo tiro finisce largo di pochissimo ma al secondo tentativo centra il bersaglio di testa e trova il vantaggio. Pericoloso nel secondo tempo propizia anche il rigore del due a zero confermandosi fondamentale, 7,5

ITALIANO - Nessuna sorpresa nella formazione con Barak dietro a Cabral e il rientro di Gonzalez tra i titolari. I suoi confermano il buon momento anche in termini di personalità seppure dopo il vantaggio di Cabral sprechino almeno un paio di ottime occasioni da rete. A metà ripresa richiama Barak e inserisce Bonaventura ma soprattutto ringrazia Cabral che si procura il rigore poi realizzato da Nico. Nel finale c’è spazio anche per Brekalo e Castrovilli ma quel che conta è aver mantenuto il pronostico e presentarsi alla gara di ritorno con un doppio vantaggio importante, 6,5