CABRAL AL POSTO GIUSTO, OK QUARTA E DODÒ, DELUDE AMRABAT

TERRACCIANO - Costretto a uscire su Cambiaghi dopo 25 minuti fa in tempo a spedire in fallo laterale ma sul tiro del gol di Cambiaghi potrebbe fare di più. Parziale riscatto su Caputo a 5’ dall’intervallo poi è il VAR a salvarlo sul bis azzurro. Pochissimi problemi nella ripresa non cancellano l’incertezza sul gol, 5,5

VENUTI - Arriva al tiro dopo una ventina di minuti alzando troppo la mira, poco dopo gestisce male un buon pallone al limite dell’area empolese con conseguente ripartenza avversaria. Sprecone, 5,5

Dal 1’st DODÒ - Al rientro dagli spogliatoi regala un paio di sgassate che costano anche il giallo a Cacace, poi il suo cross da destra rimbalza sulla traversa e diventa il pallone che Cabral manda in rete per il pari, 6,5

MILENKOVIC - Sorpreso dall’errore di Amrabat non fa a tempo a chiudere su Caputo che fa da sponda a Cambiaghi per il gol dell’uno a zero. Costretto a uscire per problemi fisici, 5,5

Dal 39’st IGOR - Impatto non semplice tra la prima occasione di Caputo e il raddoppio dell’Empoli sul quale solo il VAR salva la Fiorentina. Nel finale lascia fin troppo spazio a Satriano che di testa manda fuori, 5,5

QUARTA - Bruciato due volte da Caputo dopo il vantaggio empolese ringrazia prima Terracciano e poi il VAR che annulla il raddoppio. Di testa, a inizio ripresa, sfiora il pari trovando Bandinelli appostato sulla linea poi si ripete su invito di Nico trovando una bella risposta di Vicario. Un minuto dopo è provvidenziale sulla linea sugli sviluppi di un corner poi rimedia il giallo ma è tra i più positivi, 6,5

TERZIC - Spinge meno rispetto a quanto ci si poteva attendere e da quella parte Cambiaghi gli crea qualche problema. Meno appariscente rispetto alle ultime uscite, 5,5

MANDRAGORA - Sua la prima conclusione a rete con un diagonale largo non di molto. Ci riprova su punizione ma senza fortuna e va nello stesso modo anche nel secondo tempo con più di un tiro dal limite. 6

AMRABAT - Giostra bene palla in mezzo al campo, ma l’errore davanti alla propria area è madornale e costa il gol dell’Empoli. Fatica a riprendersi e infatti Italiano lo sostituisce, 5

Dal 24’st BONAVENTURA - Il suo ingresso aiuta la Fiorentina ad alzare il baricentro, 6

BARAK - Recupera qualche pallone interessante sulla trequarti poi spara alto su invito di Saponara dopo la mezz’ora. Troverebbe anche la via del gol, in mischia, ma l’azione è viziata da fuorigioco. Non incide al tiro ma nemmeno si risparmia, 6

NICO GONZALEZ - Lo pressano alto fin dall’inizio, lui sfodera un gran bel lancio per Saponara dopo pochi minuti. Rimedia un brutto colpo alla caviglia dopo 20 minuti, poi fa ammonire Ismajli ma si fa pescare in off-sfide sul pareggio poi annullato di Barak. Si fa apprezzare di testa nel secondo tempo due volte, sulla prima manda fuori di poco sulla seconda chiama Quarta al tiro. Segnali di stanchezza, 5,5

JOVIC - Gioca di sponda nei primi minuti fino a quando rimedia un colpo da Ismajli che lo limita. Manda alto di testa, su corner, a poco dall’intervallo poi lentamente si eclissa nella ripresa, 5,5

Dal 24’st CABRAL - Nel posto giusto al momento giusto è sua la firma sul pareggio viola, 6,5

SAPONARA - Un buon pallone dentro l’area che Barak alza dopo mezz’ora di gioco ma poco altro in un primo tempo sottotono, 5,5

Dal 1’st IKONÈ - Costringe Cacace al giallo a poco dal suo ingresso ma poi spara sopra la traversa dopo una bella respinta di Vicario. Tutt’altro che preciso al momento del tiro, 5

ITALIANO - Conferma Venuti a destra e rilancia Terzic a sinistra, in mezzo ci sono Mandragora e Barak mentre davanti è confermato Jovic. Anche se la prima mezz’ora è di stampo viola l’Empoli approfitta di una difesa non impeccabile e non fosse per il VAR all’intervallo i suoi sarebbero sotto di due reti. Nel secondo tempo entrano Dodò e Ikonè, ma è Quarta a essere pericoloso due volte fino agli ingressi di Cabral e Bonaventura che valgono comunque il pareggio, 6