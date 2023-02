CABRAL AL POSTO DI JOVIC, MANDRAGORA IN MEDIANA E (PROBABILE) ESORDIO DI SIRIGU

È un ottavo di finale quello da conquistare questa sera alle 21, quando la Fiorentina sfiderà il Braga nella gara di ritorno degli spareggi di Conference League. Si parte con un vantaggio di 4 reti in favore dei viola, visto lo 0-4 maturato all’andata in Portogallo. La principale novità che dovrebbe riguardare la formazione di Vincenzo Italiano sarà in porta, dove, nonostante l’assenza nella rifinitura e le parole del tecnico viola sul suo stato mentale ("Sirigu ieri sera è tornato a casa per un lutto familiare. Ci ho parlato, se torna ed è convinto di giocare mi piacerebbe vederlo all'opera. Se torna ed è tranquillo domani sarà titolare") tengano aperto uno spiraglio di ballottaggio con Terracciano, dovremmo assistere all’esordio di Salvatore Sirigu in maglia viola. Di fronte a sé, l’ex Napoli avrà Martinez Quarta e Ranieri, con Milenkovic che non sarà della partita. Ai lati della linea difensiva Dodò, vista la squalifica di Venuti, e Biraghi. Mandragora dovrebbe agire in cabina di regia, coadiuvato da Bonaventura e Duncan. La maglia da numero 9 cadrà sulle spalle di Cabral, vuoi per rotazioni con Jovic vuoi per i tre gol del brasiliano nelle ultime due gare. Completano il tridente, sulle rispettive fasce, Ikoné e Kouamé. Turno di riposo per Gonzalez, mentre Brekalo, come affermato da Italiano in conferenza stampa, non è ancora pronto per partire dal primo minuto.

Lusitani che rispondono all’incirca con gli stessi primi undici dell’andata, ma con Banza che dovrebbe agire da centravanti al posto di Abel Ruiz, sostenuto dai fratelli Horta e da Medeiros, più qualche altro cambio. Assente chiaramente Tormena tra i centrali, dato il cartellino rosso rimediato giovedì scorso per l’entrata su Jovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikone, Cabral, Kouame. Allenatore: Italiano.

SPORTING BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Oliveira, Niakaté, Sequeira; Racic, Castro; Medeiros, A. Horta, R. Horta; Banza. Allenatore: Jorge.