C.ITALIA, DAL VISARNO AI LUNGARNI, CERCASI MAXI SCHERMI PER CHI RESTA A FIRENZE

Mancano meno di dieci giorni e in mezzo c'è una importantissima semifinale di ritorno di Conference ancora da giocare, ma la febbre per la finale di Coppa Italia è già alta con i tifosi viola pronti all'esodo. Ma per 30mila fortunati che andranno all'Olimpico a tifare dal vivo la Fiorentina, molti di più resteranno a soffrire e spingere la squadra viola virtualmente a Firenze. Ecco che dunque in questi giorni l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria (Confesercenti ecc) stanno mettendo a punto un elenco di posti con i maxischermi dove vedere la partita con gli altri tifosi rimasti in città.

Non sarà infatti allestito un unico maxischermo in qualche piazza del centro per evitare assembramenti eccessivi con la necessità di organizzare corridoi di sicurezza e ricorrere ad un dispiegamento di personale e forze dell'ordine per assicurare appunto la sicurezza dei presenti. Né, al momento, la Fiorentina ha in mente di aprire il Franchi durante la partita visto che qualche giorno dopo allo stadio si giocherà la gara di campionato con la Roma. L'idea certo è affascinante per i tifosi visto che il Franchi fu aperto per la finale del 96 quando la Fiorentina vinse la Coppa contro l'Atalanta e tutti rimasero ad aspettare la squadra con il trofeo vinto fino a notte fonda; mentre nel 2014 la Fiorentina non lo aprì.

L'intenzione è dunque prevedere più luoghi della città o locali all'aperto dove poter assistere alla gara, già predisposti per questa funzione, come sarà quasi sicuramente l'ippodromo Visarno (come nel 2014, anche se poi fu spostato alla Leopolda, ma certo in quel caso non andò bene per i viola) o sui Lungarni, in posti magari già testati per la finale degli Europei anche se in quel caso erano aperti già tutti i locali estivi e sulle rive dell'Arno.

Non mancheranno poi locali e ristoranti che privatamente trasmetteranno la gara sui loro maxi schermi come fanno per tutte le partite stagionali della Fiorentina, come ad esempio a piazza Beccaria, o che si attrezzeranno per l'occasione. Nonostante la febbre già alta, come detto, servirà insomma qualche altra ora o giorno per sapere l'elenco preciso. Nella speranza di ripetere il tutto anche in Conference.