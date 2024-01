BRIAN RODRIGUEZ, LA GARRA CHARRUA PER SCACCIARE LO SCETTICISMO. MA VARGAS È PIÙ PRONTO

FirenzeViola.it

In principio fu Pedro Petrone detto l'Artillero. Calciava così forte che un giornalista de la Nazione degli anni Trenta scrisse che anche "i cipressi di Fiesole si inchinarono alla potenza del suo tiro". Petrone fu il primo straniero della Fiorentina, oltre che il primo uruguaiano. A distanza di novant'anni può sbarcare a Firenze un altro uruguagio, quel Brian Rodriguez che, guardando il suo curriculum, viene accompagnato da un certo scetticismo. "La garra charrua sempre ci sarà da parte mia", ha detto l'esterno sudamericano anche quando si presentò al Club America. Quanto tempo però sarà necessario per farlo ambientare in Italia? Quanto effettivamente potrà aiutare la Fiorentina? Domande ricorrenti da giorni. Per ora ci affidiamo alle parole entusiastiche rilasciate a Radio FirenzeViola da Pato Aguilera. "Lo conosco molto bene, mi piace tanto, è un giocatore straordinario, veloce e fortissimo nell'uno contro uno". La Fiorentina comunque tiene caldo anche l'obiettivo Vargas, sicuramente più pronto di Rodriguez.

Certo, arrivando a Firenze Rodriguez dovrà essere più forte anche di una tradizione uruguagia non sempre brillantissima nella storia viola. Se è vero che Torreira è stato protagonista di un'ottima stagione con la Fiorentina, andando a ritroso non hanno lasciato grandissime tracce Caceres, Sebastian Cristoforo o Maxi Oliveira. Qualcuno avrà certamente dimenticato Andres Schetino approdato nel 2016 senza collezionare neanche una presenza. Meglio ha fatto nel corso degli anni Jaime Baez ora al Frosinone, mentre Vecino - guardando alla sua carriera successiva - è stato salutato forse un po' troppo frettolosamente. Anche se a dire il vero, andando a riguardare le cifre, fu ceduto per la somma non banale di 24 milioni. E El Tanque Silva? Grandi aspettative ma solo un gol, su rigore, contro la Roma (e a gennaio 2012 rispedito in Argentina). Da citare tra gli altri anche Ruben Olivera che si trovò addirittura a vestire la maglia numero dieci... E Gianni Guigou, pochissime presenze tra il 2004 e il 2006 e un gol in Coppa Italia contro il Brescia (2-2). In tutto, comprendendo anche altre meteore come Diego Aguirre 'tagliato' dopo un periodo estivo di prova, Brian Rodriguez sarà il diciottesimo uruguagio.

Da piccolo conservava una maglietta di Ibrahimovic, ma ha raccontato che andava anche a dormire con addosso la maglia numero dieci di Wayne Rooney del Manchester United. Gliela aveva regalata suo padre e non voleva mai togliersela. Negli anni successivi ha poi coronato il sogno di giocare in Nazionale con i suoi idoli Luis Suarez e Edinson Cavani. Ora è tempo di un altro sogno, quello dell'Italia e della Fiorentina. Tocca a lui se arriverà scacciare quel velo di scetticismo che si respira adesso.