BONAVENTURA, L'EMBLEMA DEL PERIODO VIOLA

A Lecce la Fiorentina continua il suo 2024 da incubo. Zero vittorie, 2 pareggi(tramutato in passaggio del turno quello nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna) e addirittura 4 sconfitte. Questo lo score negativo del club toscano nel nuovo anno. Ai problemi di campo va aggiunto un mercato che non ha soddisfatto nè i tifosi(Qui il sondaggio svolto dalla redazione di FirenzeViola.it), nè tanto meno Vincenzo Italiano che da inizio gennaio ha chiesto alla società un esterno offensivo che non è mai arrivato.

In Salento emblema del periodo che sta passando la Fiorentina è stata la prestazione di Giacomo Bonaventura. Il numero 5 viola, uscito dopo i primi 45 minuti, è apparso spaesato e nervoso in campo e non è riuscito, come del resto tutta la squadra, a mostrare le sue qualità. Durante il primo tempo Jack non è mai riuscito a trovare la giusta posizione e, in occasione della rete su punizione di Oudin, condivide con Sottil la responsabilità di aver fatto passare il pallone in mezzo alla barriera.

E pensare che nella prima parte di stagione Bonaventura era stato il leader tecnico ed emotivo della Fiorentina. Il centrocampista nativo di San Severino Marche con le sue prestazioni, i suoi gol e i suoi assist si era addirittura riconquistato, dopo tre anni, la convocazione in Nazionale. Da quando è rientrato dopo la contusione al piede che lo aveva tenuto fuori tre partite(Ferencvaros, Verona e Monza) prima di Natale, Jack non è più lo stesso. La rete addirittura gli manca dal 3-0 del 3 dicembre, ormai due mesi fa, contro la Salernitana. In quell'occasione Jack segnò, al 56' minuto, il terzo gol viola su assist di Sottil.

Chissà se a pesare su questo calo di rendimento del centrocampista classe 1989 non siano anche i problemi legati al rinnovo del suo contratto, su cui ancora non è stato trovato un accordo con la società(Jack vorrebbe firmare a cifre più alte rispetto a quelle attuali mentre la Fiorentina avrebbe proposto di ridurre l'attuale ingaggio da 1,5 milioni di euro, come da accordi sottoscritti il 14 gennaio dello scorso anno che prevedono un ingaggio inferiore per il 2024/25), e magari anche gli strascichi di un finale di mercato che lo ha visto nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri.