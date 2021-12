BONAVENTURA E UN'ALTRA GIOVINEZZA: IL TODOCAMPISTA DI ITALIANO PUNTA IL RINNOVO

La definizione non è nuova però si associa perfettamente a uno dei punti fermi della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Giacomo Bonaventura anche contro la Salernitana ha mostrato tutte le sue doti da todocampista: capacità di leggere l'azione, l'istinto di trovarsi al posto giusto nel momento giusto e la gestione del possesso palla giostrando a tutto campo. Proprio quell'istinto che ha mostrato sul gol che ha sbloccato il risultato nell'ultima gara al Franchi dimostra come il numero cinque viola sia un valore aggiunto per Italiano, che, difatti, da inizio stagione non se ne è mai privato: solo nella sconfitta con la Lazio Bonaventura è partito dalla panchina ed è subentrato nel secondo tempo.

E il fatto che sia il terzo in rosa più utilizzato (1418 minuti giocati) dopo Vlahovic e Biraghi dimostra come sia uno dei fedelissimi del tecnico viola. Il suo rendimento in questa prima parte di stagione sta superando nettamente le aspettative e rispetto all'anno scorso il centrocampista, in nemmeno metà stagione, ha già siglato il doppio degli assist (6) e con una sola altra rete eguaglierebbe quelle realizzate nel campionato passato. Italiano ha capito fin da subito l'importanza del jolly offensivo nei meccanismi della sua squadra e considerando che spesso si passa proprio dai suoi piedi per sviluppare la manovra offensiva non è un caso che sia quello che ha collezionato più assist in rosa.

Questo sua centralità all'interno dello spogliatoio e questo suo rendimento potrebbero seriamente velocizzare le pratiche di rinnovo. Bonaventura ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, e ne consegue il fatto che nel breve periodo le parti si vedranno per parlare del futuro del calciatore. Non sembra esserci fretta dato che nel contratto c'è un'opzione automatica a determinate condizioni che permette prolungare di un anno il proprio accordo con la Fiorentina, ma chissà che non se ne possano ridiscutere i termini per arrivare ad un accordo più lungo nel tempo. La sensazione è che l'obiettivo sia quello di tenersi stretto l'ex Milan, che sta diventando sempre più una pedina fondamentale di questa squadra.