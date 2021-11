BONAVENTURA, CHE INIZIO DI SERIE A! MEGLIO SOLO NEL '16-'17

Uno dei giocatori che meglio sta figurando in questo inizio di campionato della nuova Fiorentina targata Vincenzo Italiano è senza dubbio Giacomo Bonaventura. L’ex Milan è uno dei pilastri del centrocampo viola, tant’è vero che in quanto a minuti giocati in Serie A non ha eguali: 924’, davanti a Torreira che ne conta 584 (dunque un distacco di ben 340 minuti). L’esperienza e la qualità del nativo di San Severino Marche rappresentano una vera e propria garanzia per il tecnico.

A confermare ulteriormente quanto di buono sta facendo - almeno finora - il classe ’89, c’è il dato riferito alle sue presenze per ogni inizio di stagione: risulta, infatti, che una partenza così non avvenisse da ben cinque campionati. Nella fattispecie dal 2016-17, quando Bonaventura scese in campo in occasione di tutte le prime dodici giornate totalizzando 121' in più. Doveroso sottolineare come spesso e volentieri il trentunenne sia stato colpito da infortuni che ne hanno limitato le possibilità di rendimento.

Adesso Italiano gli ha consegnato le chiavi, non solo del centrocampo, ma dello spogliatoio in genere: “Ha 31 anni ed è quello più esperto, che deve guidare questa squadra di ragazzi giovani”, le sue parole a DAZN un paio di mesi fa. I due peraltro hanno giocato insieme al Padova nel 2010, cosa che Jack non ha certo dimenticato: “Felice che Vincenzo sia qua - dichiarò - Da ex centrocampista, sa cosa chiedere ai suoi calciatori”. Insomma, la sintonia c'è e i risultati pure. In attesa del rinnovo.