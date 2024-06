BONAVENTURA, CASTROVILLI E DUNCAN: I VIOLA SALUTANO I CENTROCAMPISTI CHE HANNO SEGNATO LA PRIMA ERA COMMISSO

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo gli annunci ufficiali dei mancati rinnovi di Giacomo Bonaventura e Alfred Duncan, nel pomeriggio è arrivato anche quello di Gaetano Castrovilli. Tre addii che, sommati a quelli di Maxime Lopez di ritorno al Sassuolo e di Arthur di ritorno alla Juventus, lasciano il centrocampo viola con i soli Rolando Mandragora e Alessandro Bianco (se si esclude Antonin Barak che occuperà molto probabilmente una posizione più avanzata nella nuova Fiorentina di Palladino).

La fine di un'era

Si chiude così un ciclo e una parte di storia recente della Fiorentina: tutti e tre i centrocampisti hanno fatto parte e avuto un ruolo di rilievo nella prima era della presidenza Commisso. Nel trio, Bonaventura è quello arrivato per ultimo a Firenze quando nel 2020 venne preso a parametro zero dal Milan. In queste 4 stagioni in maglia viola, Jack ha avuto una seconda giovinezza che lo ha riportato ad indossare la maglia della Nazionale (QUI L'ARTICOLO SU BONAVENTURA).

Duncan: Da esubero al gol contro la Juve

Il centrocampista ghanese, dopo le esperienze in Serie A tra Inter e Sampdoria, è arrivato nel gennaio del 2020 in prestito dal Sassuolo. Al termine della stagione, nella quale mette a segno un gol e un assist, la Fiorentina acquista le sue prestazioni sportive per 15 milioni di euro dai neroverdi. La stagione 2020/2021 non parte nel migliore dei modi per l'ex Sassuolo che a gennaio del 2021 viene mandato in prestito al Cagliari dove conquista la salvezza da protagonista con 19 partite giocate in campionato.

I sardi però decidono di non riscattarlo e l'allora allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, decide di coinvolgerlo nel progetto. Alla prima stagione di Italiano in panchina viola, Duncan diventa una pedina fondamentale giocando 33 partite e realizzando due gol in campionato, uno dei quali decisivo nell'ultima giornata di Serie A nella sfida tra Fiorentina e Juventus che i viola vincono per 2-0, tornando a giocare una competizione europea che mancava dalla stagione 2016/17. Proprio in quel gol tanto importante, Duncan tocca probabilmente il punto più alto della sua carriera a Firenze. Dopo 4 anni, il centrocampista ghanese saluta ufficialmente oggi il club viola con 126 presenze e 6 gol realizzati (QUI IL POST DI RINGRAZIAMENTO SU DUNCAN).

Castrovilli: la chiamata in Nazionale, l'infortunio e la mancata cessione in Inghilterra



Infine arriviamo a Castrovilli, un giocatore che a Firenze ha avuto fino ad adesso il picco più alto della sua carriera. Dopo una trafila di giovanili al Bari, arriva alla Fiorentina nel 2017 per quasi 2 milioni di euro. In quella stagione viene mandato in prestito alla Cremonese in Serie B dove Gaetano si mette in mostra realizzando 4 gol e 4 assist. Fa il suo ritorno dal prestito e nella prima gara di campionato dell'era Commisso, parte titolare contro il Napoli risultando tra i migliori in campo. I primi 6 mesi di Castrovilli in maglia viola sono sicuramente il punto più alto della sua esperienza a Firenze e per il centrocampista pugliese si arrivò a parlare di una convocazione in Nazionale.

Dopo la gara contro il Genoa in casa a gennaio del 2020, rimedia un infortunio alla testa che lo costringe a uscire dal campo e da quel momento le sue prestazioni sembrano calare. Nonostante ciò, chiude la sua prima stagione in Serie A con 3 gol, il primo di questi realizzato nella scala del calcio contro il Milan nella vittoria dei Viola per 1-3. Nella stagione 2021/2022 ottiene la tanto ambita numero 10 e Castrovilli ripaga, in una stagione con più ombre che luci da parte di tutta la squadra, con 5 gol e 3 assist. Nell'estate arriva la meritata convocazione negli azzurri dove il 10 viola diventa Campione d'Europa, ma con appena una sola presenza.

Nella stagione successiva arriva Italiano nella panchina viola e ad aprile, in una stagione che non lo ha visto tra i protagonisti, rimedia un brutto infortunio al crociato, collaterale e menisco contro il Venezia. Nella scorsa finestra di sessione estiva, quando tutto sembrava fatto, salta il trasferimento al Bournemouth perché Castrovilli non supera le visite mediche e fa ritorno a Firenze. Nella sua ultima stagione in maglia viola, Gaetano torna in campo titolare lo scorso 21 aprile contro la Salernitana e realizza un gol lontano dal Franchi contro il Verona (QUI IL POST DI RINGRAZIAMENTO SU CASTROVILLI).

I nomi per un nuovo centrocampo

Adesso il pallone passa alla società che dovrà rimpiazzare tre giocatori andati via a parametro zero. I nomi in lista sono quelli di Alex Vranckx, centrocampista del Wolfsburg attualmente impegnato con il Belgio agli Europei; c'è Marco Brescianini dal Frosinone che piace anche all'Atalanta. Per il momento altre due idee sono quelle di Tommaso Pobega dal Milan e Kristian Thorstvedt dal Sassuolo.