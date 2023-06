BONAVENTURA A RFV: "WEST HAM BELLA SQUADRA, DOBBIAMO STARE CALMI. L'ANNATA..."

Fonte: live a cura di Samuele Nenti e Mattia Carletti

10:35 - Parla Bonaventura a Radio FirenzeViola: "Quando andiamo in giro vediamo la voglia di vincere questa partita. Noi dobbiamo stare calmi e concentrati, non bisogna caricarci di pressione.

Lei sembra molto tranquillo. Questa gestualità può aiutare la squadra?

"Io provo a fare del mio meglio e con la mia esperienza provo ad aiutare i compagni. A volte troppa tensione può essere controproducente. Dobbiamo preparare la partita bene e pensare a tutte le occasioni che possono capitare".

Stagione positiva. Ora bisogna mettere il tassello storico...

"La stagione è positiva per la stagione fatta in Coppa Italia e in Confernece. Il trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta. Siamo comunque soddisfatti".

Il West Ham ha un gran centrocampo, il suo ruolo sarà fondamentale.

"Hanno una bella squadra. Il centrocampo in tutte le partite è importante, vedremo come si muoveranno e agiremo di conseguenza".

Contemplate la possibilità dei rigori?

"Certo, dobbiamo essere pronti a tutto. I rigori li tiriamo anche in allenamento ma non è facile replicarlo in una finale".

10:00 - Parla Biraghi: "Nella finale di Coppa Italia è tanto il dispiacere perché abbiamo fatto una gran partita ma siamo tornati a casa a mani vuote. Giocare alla pari con una squadra di livello assoluto e perdere per 15 minuti, perché non abbiamo saputo alzare il livello, fa male.

La finale Roma-Siviglia che indicazioni vi ha dato?

"Un bello spettacolo per il calcio. Purtroppo la Roma ha perso ai rigori ma anche noi abbiamo giocato una finale e guardo quella".

Che impegno è la gara di domani? E che ne pensa dei tifosi nella trasferta di Praga?

"Prima c'è l'impegno di domani che serve per provare ad arrivare ottavi e che ci può dar fiducia per mercoledì. Noi siamo abituati a pensare ad un impegno alla volta. Mi dispiace che ci sono pochi tifosi e che molti non troveranno i biglietti, ma quei pochi sicuramente ci daranno una grande mano. A Roma mezzo stadio dipinto di viola è stato fantastico".

Questa è la miglior stagione della sua carriera?

"Non lo so, io vorrei fosse la miglior stagione della Fiorentina negli ultimi e guadagnare un trofeo".

La partita di Praga è la partita del tutto e per tutti?

"Vorrei uscire dal campo senza rimpianti e con un trofeo"

In attesa delle ultime due gare c'è un aggettivo della stagione?

"Io penso al progetto, due anni fa con l'allenatore nuovo sono stati due anni molto positivi. Il 7 proviamo a chiudere il cerchio con qualcosa di importnte.

Sulle parole di Commisso riguardo Astori e lo stadio al V. Park

"Non sapevo del nome dello stadio. Ieri sono stato all'evento ho rivisto allenatori ed ex giocatori. Era una cena per condividere gioie ed emozioni e questo è l'importante".

9:50 - Parla Mandragora: "Mi sto proiettando alla nostra finale. Ci stiamo preparando alla partita del Sassuolo e poi quella della coppa".

Ad inizio anno immaginava potesse essere un'annata cosi magica?

"Avevamo fiducia, poi ci sono state difficoltà e poi però siamo usciti in gran modo. Stagione positiva nonostante la finalecontro l'Inter non è andarta come si sperava".

Riguardo alla finale di Roma, cosa lascia quella sensazione?

"Siamo stati bravi a reagire, la partita con la Roma ci ha dato grande entusiasmo. Anche in finale di Conference vorremmo gestire la partita e prepararla in maniera molto simile, gestendo noi la partita".

Il West Ham è una squadra fisica e abile tecnicamente.

"Abbiamo contro un avversario forte. Ripeto, vogliamo preparare la partita come contro l'Inter".

La partita contro il Sassuolo vi toglie energie?

"Sarei un'ipocrita se dicessi il contrario. È ovvio che la partita ci toglierà energie mentali e fisiche ma stiamo preparando entrambe le partite al meglio".

Si è già immaginato la serata nel caso di vittoria?

"Io da buon napoletano sono scaramantico. Ovvio un po' ci ho pensato ma punto a farlo il meno possibile".

9:40 - Parla Terracciano: “Dobbiamo affrontate le ultime due partite nel migliore dei modi, sapendo ovviamente che il peso della finale è importante per tutti. Mercoledì prossimo a Praga ci giocheremo praticamente una stagione”.

Rispetto alla finale di ieri della Roma

“Sarà tutt’altra storia. Abbiamo fatto una grande partita contro l’Inter e sono sicuro che lo faremo anche contro il West Ham. L’unica certezza è che daremo tutto”.

Attenzione già verso il West Ham?

“Qualche concetto, ovviamente è già stato affrontato. Ma l’attenzione è rivolta al Sassuolo”.

Come si gestisce la stanchezza?

“La stanchezza non può esserci, perché ci giochiamo tutto adesso. Il fatto di aver giocato tante partite deve essere un orgoglio per noi”.

Che effetto farà vedere circa 8mila tifosi viola a Praga?

“Il tifo di Firenze mette i brividi, così come la cornice di una finale europea. I nostri tifosi sono sempre stati una spinta in più”.

Riguardo gli altri portieri

“Il gruppo è ottimo, e quando vengono giocate così tante partite è giusto ruotare. Cerofolini era già pronto, a lui ho consigliato poco”.

Giornata ricca d'impegni quest'oggi in casa Fiorentina. Tra poco, a partire dalle 9:30, il via al Media Day. Firenzeviola.it vi racconterà tutto ciò che è in programma nelle prossime ore, iniziando con le voci e le dichiarazioni di qualche giocatore viola. Successivamente, dalle 11:30 il racconto live dell'allenamento e infine, alle 14:30, la conferenza stampa di mister Vincenzo Italiano: restate con noi!