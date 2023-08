BIRAGHI-PARISI, IL BALLOTTAGGIO È APERTO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Biraghi o Parisi? Le diverse formazioni schierate nelle ultime due amichevoli lasciano aperto il ballottaggio e il dubbio su chi partirà titolare in campionato. In particolare la squadra schierata contro l'Ofi Creta che, rispetto a quella del giorno prima con il Sestri, potrebbe essere la stessa (o quasi la stessa) con il Genoa e che ha visto partire dal 1' Parisi. Contro la squadra dell'ex Bakic infatti erano un po' le prove generali al campionato, anche perché Italiano, che ha concesso libero fino ad oggi, avrà pochi giorni per prepararla, segnale che le idee del tecnico sono abbastanza chiare. Difficile ci sia l'inserimento degli ultimi tre arrivati (Mina, christensen, Beltran) mentre per Nzola qualche chance in più c'è. Degli otto complessivi nuovi arrivi chi se la gioca subito sono proprio l'angolano (già avvezzo agli schemi di Italiano), Arthur (l'unico che sembra avere un posto già assicurato), Sabiri (anche per l'esterno visto che Gonzalez non sembra al meglio) e appunto Parisi.

Certo è che sabato partire senza Biraghi titolare sarebbe un segnale forte, visto che è ancora il capitano, già più plausibile la scelta di Parisi invece per la Conference, ma starà ad Italiano capire se è il caso di inserire il nuovo terzino e la sua freschezza subito a discapito del più esperto, rischiando di creare confusione nelle gerarchie. Inizia dunque il ballottaggio tra i due per la fascia sinistra, con buona pace anche dell'agente Giuffredi che portando l'ex Empoli in viola li ha messi in competizione. Buon per la Fiorentina comunque, visto che il procuratore napoletano si può considerare il "re" dei terzini in serie A tanto che nella top 10 dei difensori con più assist nelle ultime tre stagioni dei primi 5 quattro sono suoi assistiti, tra i quali appunto Biraghi quinto con 10. Vedremo se in questa lista riuscirà ad inserirsi anche Parisi.