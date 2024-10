BIRAGHI O PARISI. E SE I DUE GIOCASSERO ASSIEME?

FirenzeViola.it

La partita contro il San Gallo sarà l'occasione per mettersi in mostra per gran parte dell'organico. Fa strano dirlo ma anche il capitano Cristiano Biraghi cerca un'occasione, e con ogni probabilità gli verrà concessa visto lo scarso minutaggio a cui ultimamente è soggetto. Oramai il modulo di base della Fiorentina prevede la difesa a quattro, dove il classe 1992 è stato ufficialmente spodestato da Robin Gosens. Per buona pace (più o meno) del giocatore di riferimento della rosa.

Tuttavia viene da domandarsi se non possa presentarsi un'opportunità per un altro terzino sinistro: Fabiano Parisi. Che a Lecce si è reso protagonista di una prestazione finalmente positiva, coronata dal bel gol del 6-0. Non è assurdo pensare che Raffaele Palladino decida di regalargli un po' di continuità prospettandogli una maglia da titolare. Anche solo per trasmettergli quella dose di fiducia in più che può servirgli per cambiare l'inerzia di un'altra stagione in potenza anonima.

La terza via è quella della coesistenza. Biraghi e Parisi ultimamente condividono sia il procuratore (Mario Giuffredi) che la panchina, ma chissà che stasera i due calciatori non possano giocare assieme. Nel caso sarebbe pronosticabile un cambio di modulo, magari con il ritorno alla difesa a tre. Con Biraghi centrosinistra e Parisi esterno alto. Difficile se si pensa alla tendenza delle ultime partite, più facile se invece si tiene fede alla natura dichiaratamente anti-integralista di Palladino. Vedremo.