BIRAGHI E GOSENS, DUE DIFENSORI CON IL VIZIO DEL GOL

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una scelta forte quella di Palladino nella scorsa giornata di campionato contro il Monza, partita che la Fiorentina ha pareggiato negli ultimi minuti grazie al gol di testa di Robin Gosens. Proprio sull'esterno tedesco, la scelta dell'allenatore viola ha creato inizialmente stupore visto che il calciatore appena 36 ore prima era atterrato all'Aeroporto di Peretola. Palladino ha avuto coraggio ed è stato ripagato visto che, oltre al gol, Gosens è risultato essere uno dei migliori in campo.

Due difensori con il vizio del gol- Dal punto di vista realizzativo, c'è un dato su Gosens che è di buon auspicio per i tifosi viola: dalla stagione 2017/2018 Robin Gosens è il difensore che ha segnato di più in Serie A con ben 29 reti. Un esterno agile, forte fisicamente e che ha già dimostrato di essere pericoloso anche da palla inattiva. Il tedesco può essere veramente un'arma in più nella nuova Fiorentina di Palladino: grazie alle esperienze in Italia all'Inter ma soprattutto all'Atalanta di Gasperini, conosce già il campionato e il modulo che gli ha visto fare ben 11 gol e 6 assist in Serie A nella stagione 2020/2021. Un bel bottino che se sommato alle reti su punizione di Cristiano Biraghi (primo difensore per gol su punizione diretta nei top 5 campionati europei dal 2018/2019), spostato in questo momento come difensore centrale di sinistra, possono rappresentare una risorsa e una soluzione per i viola nel corso della stagione.

Chi ne risente è Parisi- Chi però parte dietro nelle gerarchie è Fabiano Parisi. La scorsa stagione è stato strappato all' Empoli per 10 milioni di euro ma il terzino classe 2000 ne con Italiano e per il momento nemmeno con Palladino sta trovando spazio, nonostante la maggior parte pensasse che con l'arrivo del tecnico ex Monza potesse giocarsi finalmente le sue carte. Invece, Palladino dopo il 3-3 contro la Puskas Akademia ha chiesto pubblicamente aiuto alla società sul mercato per prendere un esterno sinistro e a meno di 24 ore dalla fine del mercato è arrivato proprio Robin Gosens.