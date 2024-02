BIRAGHI A MUSO DURO, QUANDO LA SCOSSA ARRIVA DAI LEADER

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Vincenzo Italiano nel post partita di ieri ha archiviato la sconfitta come "4 minuti di follia", ancora più netta è stata la presa di posizione del capitano Cristiano Biraghi. Il terzino ai microfoni di Sky ha tuonato contro la squadra: "Alla fine è successa una cosa che non esiste per una squadra che vuole ambire a determinati obiettivi. Il cervello deve restare connesso perché non è possibile fare queste figure vergognose. Non possiamo fare questo alle persone che ci seguono, alla società e all'allenatore che ci ha dato tutto". E ancora "La cosa che mi dà fastidio è che ci è già successo due anni fa a Empoli, se poi torni a fare gli stessi errori non va bene. Ai pulcini perdi queste partite".

Ancora più esplicito verso i compagni a Dazn: "Dobbiamo solo guardare bene in faccia e capire cosa vogliamo fare. Chi non ha intenzione di mettere la testa che si levi perché non si può per noi e per il lavoro che facciamo in settimana e per tutti. Mollato? E' giusto dirlo nello spogliatoio ai diretti interessati, qui parlo in generale. Giocare a calcio è una cosa seria"

Parole forti per dare una scossa a tutti i compagni, da capitano che in queste sconfitte deve metterci la faccia ma che non lesina bordate pubbliche alla squadra. La voce grossa contro lo spogliatoio d'altronde la fece anche lo scorso anno dopo l'umiliazione subita con il Basaksehir quando disse che la Fiorentina aveva toccato il fondo: "Io penso che ora ci sentiamo troppo bravi, ma non lo siamo, perché abbiamo fatto una figuraccia, abbiamo perso anche a Bologna. Dobbiamo tornare ad avere la fame di chi arriva dal basso che avevamo l'anno scorso".

Prima di lui, nell'ottobre 2022, anche Bonaventura aveva preso una posizione netta dopo una sconfitta con l'Inter e pubblicamente aveva dato una scossa all'ambiente: "Dobbiamo metterci in testa che la Serie A è difficilissima giocando sia fuori che in casa contro qualsiasi squadra. Quando viene l’Inter o altre squadre, tutte sono organizzate e vogliono metterci in difficoltà. Ci conoscono perché giochiamo alla stessa maniera da due anni. Rimane difficile fare punti, bisogna lavorare duro durante la settimana per venire a capo" fu il messaggio, recepito come grido d'aiuto anche dal tecnico che da allora cambiò modulo.

Parole da leader insomma che anche in questo avvio 2024, a secco di vittorie e con i sogni di gloria e Champions fermi al 2023, richiamano il gruppo all'ordine. C'è insomma da resettare tutto, da togliere lo smoking e rimettere la tuta per ricominicare a lavorare a testa bassa, lasciando da parte sia i ricordi di una classifica che (ormai) fu sia le scorie del mercato.