BILANCIO 23/24: DIMINUISCONO LE PERDITE, AUMENTANO I RICAVI. LA VIOLA MIGLIORA ANCHE IN AMBITO FINANZIARIO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bilancio per la stagione 2023-24 della Fiorentina, che presenta una perdita di 5.989.648, in miglioramento rispetto alla stagione 2022-23 che evidenziò una perdita di 19,5 milioni. Il risultato, pur essendo in perdita, presenta elementi positivi, che mostrano una corretta gestione finanziaria della società. I ricavi, infatti, arrivano a sfiorare i 200 milioni (199.902.941 €) in crescita di 40 milioni rispetto al 2022-23. A determinare i maggiori introiti, tra le altre voci, spiccano l'aumento dei proventi da sponsorizzazioni e pubblicità, i ricavi TV, le plusvalenze da cessione calciatori (+19 milioni circa) e i bonus maturati dai tesserati venduti ad altri club (+6,9 milioni). Stabili, seppur in leggero aumento, i ricavi da biglietteria stadio: 14.298.376 € nel 23-24, contro i 14.096.771 € dell'annualità precedente (nel risultato va considerata la indisponibilità della curva Ferrovia nell'ultima parte di stagione 23-24).

Sebbene i ricavi siano aumentati, il risultato è negativo (seppur contenuto) a causa di un aumento dei costi che dai 183 milioni del 22-23 sono saliti a 204.577.769 €. Aumentano di circa 8 milioni le spese per “servizi”, di quasi 11 milioni i “costi per il personale”, di quasi 7 milioni gli “oneri diversi di gestione” (organizzazione competizioni, prestiti dei calciatori, costi per trasferimento giocatori). Da sottolineare che nello stato patrimoniale del club, dal bilancio 2023-24, si può leggere tra le “immobilizzazioni materiali”, 103.798.447 € alla voce “terreni e fabbricati”, quasi totalmente attribuibili al Viola Park, il centro sportivo di Bagno a Ripoli che dall'esercizio in oggetto prevede un ammortamento annuo del 3%. Il Viola Park ha fruttato 1.671.280 € di ricavi commerciali.

Malgrado i 6 milioni scarsi di perdita, il club dimostra una gestione finanziaria rispettosa dei parametri imposti. In particolare l'ex “Fair Play Finanziario” Uefa pone tre obiettivi per le società calcistiche: solvibilità, stabilità e controllo dei costi. “Nel corso della stagione 23/24 – si legge nel bilancio – il Club risulta compliant (rispettoso, ndr) a tutti i parametri richiesti”. Ottimo anche l'ottemperamento dei parametri della Lega Nazionale Professionisti Serie A, dove si spiega che il club ha rispettato tutti gli indicatori imposti dal regolamento (liquidità, indebitamento, costo del lavoro allargato).

Infine nel documento una parte è dedicata ai lavori dello stadio. “Il 20 febbraio 2024, sono iniziati, da parte del Comune di Firenze, i tanto attesi lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi che hanno interessato la curva Ferrovia che non è stata disponibile per il resto del campionato 23/24”. Iniziati i lavori in curva Fiesole (giugno 2024), si spiega che la stagione 24/25 avrà una capienza dell'impianto ridotta di quasi il 50%. Perciò sarà inevitabile “una contrazione dei ricavi legati alla perdita degli incassi da biglietteria e delle partnership commerciali sia nella stagione in corso che negli anni successivi”. “Inoltre – si sottolinea – in questo momento vi è una notevole incertezza sulla durata del progetto di ristrutturazione, sulla fasi di costruzione non ancora definite e sul loro impatto in termini di capacità dei posti a sedere e, soprattutto, sulla disponibilità di fondi per il completamento del progetto”.

A inizio autunno Comune e Fiorentina hanno avviato un'interlocuzione per definire un dettagliato cronoprogramma degli interventi di ammodernamento, ma col club che rimane a giocare al Franchi per tutta la durata dei lavori, difficilmente, si potrà vedere la fine prima del 2029.