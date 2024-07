BIANCO STUDIA DA PLAY: PALLADINO VUOLE FARNE IL NUOVO ROVELLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alessandro Bianco dopo l'esperienza alla Reggiana è tornato a Firenze con l'intenzione di restarci. Il classe 2003 proverà a giocarsi tutte le carte disponibili, anche perché l'attuale penuria di concorrenti a centrocampo gli permetterà di mettersi in mostra agli occhi di Raffaele Palladino in ritiro. Dal canto suo, potenzialmente, il nuovo tecnico viola ha in mente grandi cose per valorizzarne le caratteristiche ora che può essere il momento della vera consacrazione in riva all'Arno.

Il nuovo Rovella.

L'allenatore ex Monza vuole farne un nuovo Nicolò Rovella, il custode della sua mediana in Brianza nella stagione 2022-2023, quando collezionò 27 presenze segnando un gol e servendo due assist. Bianco ha dimostrato di avere una buona personalità alla corte di Alessandro Nesta, in Emilia Romagna, inanellando 37 apparizioni, 2 reti e 2 assist. Ieri al primo allenamento a porte aperte Viola Park è stato uno fra i più applauditi assieme a Dodo, Ranieri e Kean.

Parola all'agente.

Il suo procuratore Beppe Galli, durante un'intervista rilasciata ieri a Radio FirenzeViola, si è così espresso: "Mi auguro che rimarrà alla Fiorentina. Alessandro ha fatto benissimo l'anno scorso e le poche presenze fatte in A con la Fiorentina sono state buone. Palladino può contare su questo ragazzo". L'augurio è che possa distinguersi per un'annata radiosa e connotata dalla crescita costante rispetto alle 12 presenze più un cazzotto incassato a Sivas nella stagione 2022-2023.