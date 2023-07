BIANCO SR A FV: "FUTURO ALESSANDRO? A BREVE UNA SCELTA. FORTE LEGAME CON FIRENZE"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ai microfoni di FirenzeViola.it abbiamo avuto il piacere di avere Mario Bianco, padre di Alessandro, giovane talento della Fiorentina in procinto di lasciare il mondo viola in prestito. Queste le sue parole sul figlio: "L’annata di Alessandro ritengo che sia stata positiva. Il minutaggio è stato sicuramente inferiore alle aspettative, ma Alessandro allenandosi tutti i giorni con giocatori importanti è cresciuto molto, tecnicamente, tatticamente, fisicamente e in consapevolezza. Oggi ritengo che possa essere pronto ad affrontare il calcio dei grandi. A volte forzare i tempi alla lunga risulta controproducente. Fare la scelta giusta non è sempre facile per nessuno. La società tiene tanto ad Alessandro e ogni decisione è sempre stata fatta per il suo bene e condivisa".

Quanto è stato importante Italiano?

"Italiano è stato importante per Alessandro. Lo ha scelto e voluto in prima squadra. Poi non nego che non mi sarebbe dispiaciuta qualche presenza in più ma la piazza di Firenze è molto esigente e critica e capisco anche le scelte del mister".

C'è qualcosa di concreto sul futuro di suo figlio?

"Squadre che si sono interessate ad Alessandro ce ne sono state tante. Adesso il cerchio si stringe e spero nel giro di qualche giorno di arrivare a decidere la prossima tappa. Sono fiducioso".

A cosa può ambire Alessandro?

"Ritengo che Alessandro sia un bel prospetto, che abbia bisogno di giocare per fare esperienza. In questo momento forse il livello più adatto a lui per giocare con continuità ritengo sia la serie B per poi magari rientrare a Firenze con un bagaglio di esperienza maggiore dell’annata che sta per cominciare. Vediamo".

Il legame della famiglia Bianco con Firenze?

"Il legame di Alessandro e nostro con Firenze è forte. È andato via da casa che era un ragazzino con tante paure ma con un obiettivo preciso. La Fiorentina e Firenze lo hanno coccolato e protetto da subito. La riconoscenza verso questa società e città è forte. Sono convinto che questa società abbia aperto un ciclo virtuoso. Spero che Alessandro possa tornare a farne parte".