BERTONI A RFV: "IL 5-0 DI IERI NON CONTA. VELIZ È MEGLIO DI BELTRAN"

Daniel Bertoni a Radio Firenze Viola

Intervenuto durante Viola AmoreMio, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, l'ex viola Daniel Bertoni ha parlato della stagione appena conclusa e delle prime settimane di preparazione estiva: "Dell'amaro in bocca è rimasto rispetto al finale della scorsa stagione, soprattutto per la finale di Conference. Ma anche contro l'Inter la Fiorentina non meritava di perdere. Serve anche la fortuna per accompagnarti in queste partite. Sono fiducioso però per la prossima stagione. Una squadra come la Fiorentina deve puntare all'Europa League se non alla Champions. La partita di ieri era di rodaggio, dico ai tifosi di stare tranquilli".

E sui colpi di mercato: "Parisi è un calciatore per il futuro. Arthur in Europa non ha fatto cose all'altezza rispetto a quanto ha fatto al Gremio, vediamo cosa farà a Firenze".

Bertoni ha parlato anche di un suo connazionale, Lucas Beltran, attaccante argentino classe 2001 del River Plate, accostato alla Fiorentina: "Ha fatto molto bene al Colon, poi il River l'ha riscattato ed ha fatto molto bene anche qui. Però posso dire che non è lui che mi ruba gli occhi quando guardo il campionato argentino; è un attaccante dal futuro assicurato, si tratta di Veliz, che gioca nel Rosario Central.

Beltran gioca molto bene sia dentro l'area che fuori. L'hanno paragonato ad Aguero ma il Kun era un fuoriclasse totale e l'ha dimostrato da subito. Beltran è un altro giocatore ma lo vedrei bene con Gonzalez e Ikoné. Ripeto però che Veliz è un'altra cosa, un fuoriclasse".