BERARDI-FIORENTINA, IL GRADIMENTO È RECIPROCO. MA A GENNAIO RESTA DIFFICILE

Il Sassuolo non è intenzionato a cedere Domenico Berardi a gennaio. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it l'esterno d'attacco dei neroverdi non dovrebbe cambiare casacca durante il prossimo mercato. La società emiliana è ben conscia del gradimento da parte dei viola per il calciatore italiano, ma, come nella scorsa estate, non prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciarlo partire. La Fiorentina si era mossa per tempo anche nella sessione estiva formulando un'offerta ufficiale al Sassuolo che fu però respinta. Il club gigliato ha comunque fatto presente che, nel momento in cui i neroverdi decideranno di privarsi di Berardi, Commisso e gli uomini di mercato saranno ben disponibili a trattare per averlo con sé.

Il Sassuolo in classifica è attualmente 14° con solamente 4 punti di margine sulla zona retrocessione e cedere il classe '94 significherebbe necessariamente trovare un'alternativa di pari livello o comunque investire per puntellare una rosa che perderebbe forse il suo giocatore di maggior talento. Il problema è che durante il mercato di gennaio è notoriamente difficile fare operazioni molto onerose o comunque trovare giocatori importanti disposti a trasferirsi in un'altra realtà come quella della squadra di De Zerbi.

In questo contesto c'è comunque da registrare anche il gradimento totale di Berardi all'opzione Fiorentina. Il calciatore, infatti, ha già fatto sapere al Sassuolo di voler partire e che l'ipotesi di un approdo in viola lo stuzzica molto. Dopo la stagione 2013-2014 le offerte non sono mai mancate, ma il club neroverde, al di fuori del primo anno dove anche la volontà del ragazzo coincideva con quella della società, ha sempre voluto trattenere la propria punta di diamante. Adesso però sembra forse essere arrivata definitivamente alla parola fine l'avventura di Domenico Berardi al Sassuolo con la Fiorentina che si candida ad essere una possibilità più che concreta a partire dalla prossima estate.