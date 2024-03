BENTORNATO CASTROVILLI. 9 MESI DOPO, LA STESSA EMOZIONE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Chissà quali emozioni proverà Gaetano Castrovilli nell'entrare negli spogliatoi del Franchi, infilarsi la divisa della Fiorentina ed entrare in campo anche solo per i torelli con chi non giocherà almeno dall'inizio la partita contro la Roma. Ascoltare il rumore di uno stadio vestito a festa e l'odore del prato di un campo che lo ha visto così tante volte protagonista negli ultimi anni e che poteva anche non sentire più in caso di trasferimento nel Regno Unito. Perché stasera al Franchi ci sarà una storia parallela alla partita: quella del ritorno tra i disponibili dell'ex numero 10 con la sua storia così particolare.

Un viaggio lungo 9 mesi

Inutile tornare sui tanti episodi che hanno costellato la seppur breve carriera di Castrovilli da quando è nel grande calcio. Dall'esordio agli infortuni, dalla maglia numero 10 all'addio "fantasma" con la partenza per l'Inghilterra sponda Bournemouth e il ritorno dopo solo un giorno a causa dei problemi fisici che hanno spesso limitato il suo talento anche a Firenze. Alla fine il nativo di Minervino Murge è rimasto a Firenze per riprendersi "dall'insufficienza del legamento crociato anteriore che è stata riparata" lo scorso agosto a Roma prima di iniziare il lungo percorso che lo ha portato fino ad oggi, o meglio a ieri e al ritorno tra i convocati di Vincenzo Italiano. Per il ritorno in campo ci sarà probabilmente bisogno ancora di tempo, ma considerando che l'ultima partita giocata risale al 2 giugno scorso, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia.

Il sorriso ritrovato

Chi gli è stato vicino in questo periodo - difficile dal punto di vista lavorativo ma fantastico per quanto riguarda il lato personale con la nascita del primogenito Brando - racconta che da giorni ormai a Gaetano è tornato il sorriso che spesso ha mostrato sui campi da gioco e che ha sempre stampato sul volto quando ha un pallone tra i piedi. Un'emozione che da giorni si porta dietro e che oggi lo accompagnerà al Franchi.

Un futuro da scrivere

Il vero problema per Castrovilli e per la Fiorentina sarà capire cosa accadrà in vista della prossima stagione. Il contratto del centrocampista scade a giugno e per ora le parti non stanno discutendo alcun rinnovo, anzi: l'ipotesi più probabile ad oggi è un addio in estate verso altri lidi. L'unico che potrà cambiare il suo destino sarà Italiano dando a Castrovilli l'opportunità di tornare in campo e dimostrare se vale un futuro in maglia viola oppure no. Oggi inizia comunque una nuova tappa nel percorso di "El Castro".