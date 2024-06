BENE NICO, PEGGIO MILENKOVIC. QUARTA E BARAK ASPETTANO: IL BORSINO E IL FUTURO DEI VIOLA NEL MONDO

FirenzeViola.it

Come da tradizione, è il mercato l’epicentro delle attenzioni dei tifosi nel caldo periodo estivo. La giornata che scorre lentamente alla fine ha registrato aggiornamenti tra la Fiorentina e Moise Kean da una parte e Nicolò Zaniolo dall’altra, ma a tenere banco in questa prima parte d’estate sono anche i tornei delle nazionali, dove presenziano anche alcuni elementi viola.

Milenkovic e la Serbia: Germania da dimenticare

Senza dubbio la delusione più grande tra i viola elencati. Alla sua prima partecipazione ad un Europeo (nel 2000 era ancora accorpata al Montenegro), la nazionale di Pixie Stojkovic raccoglie un’altra cocente delusione dopo il Mondiale in Qatar, altra manifestazione in cui poteva essere una sorpresa visto l’organico. Invece l’Europeo di Nikola Milenkovic è terminato ieri sera, col centrale viola che, dopo aver parlato anche con Palladino, si godrà le vacanze e farà poi rientro al Viola Park per rimettersi a disposizione e concentrarsi sul futuro a Firenze.

Quarta-Nico: Copa agli antipodi

È invece un torneo a due facce quello che stanno disputando i due argentini in Copa America. Per il Chino - prima conferma della Fiorentina per l’anno prossimo, con un rinnovo annunciato subito dopo l’ultima gara con l’Atalanta - non c’è mai stato spazio nelle prime due apparizioni, anche se il suo rientro appieno nella rosa della Seleccion sancisce già una botta d’autostima nei suoi confronti dopo il Mondiale mancato. Quarta, come ci raccontato anche l’agente, aveva mercato da diversi Paesi ma aveva iniziato una trattativa per il prolungamento ormai da un anno, e comunque vada la Copa America farà rientro a Firenze per essere un punto fermo di Palladino.

Un po’ più entusiasmante è invece il cammino di Nico Gonzalez, che dopo la panchina contro il Canada ha sfornato una grande prestazione stanotte contro il Cile. Il 10 viola sarà a lungo un perno della Scaloneta, ma dopo la rassegna continentale il focus sarà proiettato nuovamente sulla Fiorentina. Pradè lo ha dichiarato quasi incedibile, ma il mercato che rimarrà sullo sfondo.

Barak: in Germania con la febbre e la viola davanti

Infine Barak, l’ultimo della lista che, dopo la febbre dei giorni scorsi che l’ha debilitato, stasera conoscerà il suo destino. Che sicuramente, almeno per Euro 2024, è appeso a un filo, visto il solo punto raccolto nelle prime due gare del girone F. Ad ore il verdetto, mentre quello che riguarda la Fiorentina non sembra fugare grossi dubbi: a meno di offerte irrinunciabili, il ceco sarà un altro punto fermo da cui ripartire per Raffaele Palladino.