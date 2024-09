BELTRÁN, TRA UNA SETTIMANA LA TITOLARITÀ, MA L'ARGENTINO SPERA IN MINUTI NEL DERBY

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Manca sempre meno al ritorno in campo della Fiorentina. Domenica alle 18:00, infatti, andrà in scena il derby dell'Arno tra l'Empoli e i viola. La curiosità più grande è sicuramente legata a con quale modulo il tecnico Palladino deciderà di schierare i suoi uomini. Il 4-2-3-1 sta prendendo sempre più corpo e ci saranno sicuramente dei giocatori pronti a beneficiarne.

Pongracic su tutti, visto che a tre è apparso davvero in difficoltà, ma anche Sottil potrebbe giocarsi carte importanti di nuovo da esterno. E poi soprattutto Lucas Beltran, che potrebbe agire nei tre dietro Kean e scuotersi finalmente dal torpore: la chance arriverà in Conference dove potrà tornare a fare il trequartista puro come lo scorso anno.

In questa stagione l'argentino, tra campionato e Europa, è sceso in campo solamente in tre occasioni su sette: due titolarità (45' contro il Puskas e 58' contro il Monza) e una gara da subentrato (11' contro il Venezia). Un minutaggio con numeri ancora troppo bassi considerando soprattutto l'importante investimento fatto dalla Fiorentina la scorsa estate per strapparlo al River Plate. La titolarità tra una settimana esatta contro il New Saints è più che scontata ma non è neanche da escludere qualche minuto già domenica nel derby contro l'Empoli.