BELTRAN, FUTURO CON PALLADINO E IL RUOLO NEGLI ULTIMI 25 METRI. SULLO SFONDO IL "PROBLEMA" OLIMPIADE

Quella appena conclusa per Lucas Beltran può essere definita una stagione di transizione. Dopo aver mostrato il suo talento in patria, il suo arrivo a Firenze è stato accolto con grandi aspettative, ma purtroppo nel giro di poche partite si è capito che la Fiorentina anche in questa stagione avrebbe avuto un problema centravanti. Mister Italiano ci ha provato, ma rendendosi conto che Beltran non riusciva a reggere il peso dell'attacco da solo, ad un certo punto lo ha arretrato, trovandogli una nuova sistemazione. Per gran parte della stagione infatti Beltran ha svolto il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1, e questa scelta sicuramente ha dato qualcosa in più alla squadra, almeno in termini di numeri. Solo 3 gol nella prima parte da punta centrale, 7 invece quelli da seconda punta, con anche 3 assst all'attivo in 51 presenze.

Le parole di Pradè e il futuro con Palladino

Durante la conferenza stampa di ieri, il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato dell'argentino dicendo che "il suo ruolo è negli ultimi 25 metri", sottolineando il fatto che anche Lautaro Martinez ha fatto fatica al primo anno di Serie A e che quindi anche per Lucas è normale una stagione di ambientamento. Allo stesso tempo il direttore sportivo ha parlato della sua crescita e del fatto che possa adattarsi come prima o seconda punta. E' ancora presto per capire come giocherà Palladino, ma vedendo il Monza dell'anno scorso, il 3-4-2-1 del nuovo tecnico viola potrebbe rappresentare la soluzione ideale per esaltare le qualità dell'argentino. Molto spesso capitava che nel 4-2-3-1, Beltran si abbassasse troppo, quasi sulla linea dei due mediani, dato che dall'altra parte c'era Bonaventura che al contrario si alzava sulla trequarti. In un modulo che vede due seconde punte a supporto di una centrale il numero 9 viola potrebbe trovare la sua dimensione.

Il "problema" Olimpiade e il futuro

Nonostante alcune difficoltà iniziali, fisiologiche per un giovane al primo anno in un nuovo contesto, Beltrán ha mostrato segnali di crescita costante. Se l'attaccante viola saprà adattarsi rapidamente alle idee del nuovo tecnico, potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima stagione. Intanto Mascherano lo ha convocato per l'Olimpiade con l'Argentina U23 per le partite che si giocheranno dal 24 luglio al 10 agosto. Il rischio è che, nel caso in cui l'Argentina dovesse arrivare alle fase finali del torneo, Beltran potrebbe saltare il ritiro e anche le prime partite di stagione con la Fiorentina. Questo sarebbe un problema soprattutto per Palladino che in quei mesi sarà nel pieno della preparazione e potrebbe dover fare a meno di una delle pedine fondamentali della Fiorentina che verrà.