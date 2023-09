BELTRAN E PARISI SCALDANO I MOTORI, INDISPENSABILE NICO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con un poker di gare alle spalle la Fiorentina affronta l’avversario più ostico del suo avvio di stagione. Oggi a San Siro la squadra di Italiano misurerà la febbre all’Inter, finalista di Champions soltanto qualche mese fa e candidata a mettere in discussione il titolo sulle maglie del Napoli di Rudi Garcia. Con la chiusura del mercato il tecnico viola fa i conti definitivi della sua rosa, in gruppo non ci sono Sabiri e Ikonè, ma sarà comunque interessante vedere che squadra metterà in campo al Meazza dopo le fatiche di coppa coincise con il 2-0 al Rapid Vienna.

Insomma ancora è presto per attendersi stravolgimenti nell’undici titolare, ma certamente la Fiorentina che andrà in campo stasera qualche novità rispetto a giovedì la presenterà. Mentre tra i pali dovrebbe essere ancora Terracciano il titolare in termini di terzini Parisi e Kayode scaldano i motori mentre al centro della difesa l’accoppiata Milenkovic-Ranieri sembra quella più affidabile. Con Mandragora e Arthur dei quali si può difficilmente fare a meno, al pari di Nico, è sul versante offensivo sinistro che Brekalo spera di ritagliarsi spazio mentre dietro a Beltran, favorito su Nzola, la logica fa pensare a Bonaventura.

In casa Inter Mkhitaryan dovrebbe andare al massimo in panchina lasciando spazio a Frattesi nel centrocampo con Calhanoglu e Barella mentre gli esterni saranno Dumfries e Dimarco. Con De Vrij in difesa (perchè Acerbi non è al meglio) completano la linea a tre Darmian e Bastoni a protezione del portiere Sommer, mentre davanti Thuram è favorito su Arnautovic per sostenere la punta Lautaro Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Mandragora, Nico, Bonaventura, Brekalo, Beltran