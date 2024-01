BELOTTI, KEAN, DIA E COMPAGNIA. TANTI NOMI, MA RUOTA TUTTO ATTORNO A NZOLA E IKONÉ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Davanti siamo pochi. Negli esterni dobbiamo fare qualcosa, ne abbiamo parlato". Vincenzo Italiano è stato chiaro nel post-partita di Sassuolo-Fiorentina: servono rinforzi in avanti. La società ne è consapevole e glieli vuole consegnare. Finora, gli obiettivi della dirigenza sono sempre stati due, un esterno d’attacco e uno di difesa (sulla destra, da affiancare a Kayode aspettando Dodò). In tal senso continuano spediti i contatti col Verona per portare a Firenze sia Cyril Ngonge che Davide Faraoni, doppia operazione che porterebbe i viola a spendere circa 14 milioni di euro e per la quale è previsto un nuovo incontro dopo il match di Coppa Italia col Bologna per arrivare alla soluzione delle trattative, sulle quali rimangono buone sensazioni di riuscita.

Da pochi giorni però, e in particolar modo da stamani, ventilano anche ipotesi di ulteriori cambiamenti nel reparto offensivo. Iniziano infatti a susseguirsi voci anche su Jonathan Ikoné, per il quale eventuali e buone offerte (non ancora pervenute) potrebbero portare ad un addio non pianificato. Scenario che qualcuno tira in ballo anche per Mbala Nzola. Situazioni analoghe, ad ora non vicine alla separazione, ma che in caso di partenza comporterebbero altri rinforzi da immagazzinare.

In merito a tutto ciò diversi quotidiani spendono i nomi di Andrea Belotti e Moise Kean - oltre al mai tramontato Dia - come ipotetiche occasioni di mercato su cui tuffarsi a fronte di un eventuale saluto di Nzola, mentre Ikoné lascerebbe un vuoto (almeno a livello numerico, vista la situazione di Brekalo e di tutto il reparto esterni) da colmare urgentemente ma per il quale non sono emerse altre opzioni oltre al già citato Ngonge. In tutto ciò siamo giunti all’8 gennaio, quasi a metà mese e mercato, con Italiano che invoca rinforzi al più presto per riempire un frigo che tanto pieno, alla fine, non è.