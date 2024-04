BELOTTI, CHE FARE? DUE MESI PER DECIDERE IL FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La partita contro il Milan è probabilmente l'emblema dell'esperienza di Andrea Belotti a Firenze: movimenti da punta, tanta lotta ma senza trovare la via del gol nonostante le occasioni create e avute nei 90 minuti. Sono 10 le partite già giocate da quando a fine gennaio si è presentato al Viola Park, con un solo gol per 745 minuti totali. Decisamente troppo poco perr un calciatore che sperava e spera tutt'ora di invertire il declino degli ultimi anni grazie alla fiducia di Vincenzo Italiano che comunque non è mai messa in dubbio e proseguirà incrollabile fino al termine della stagione.

Il presente dunque il Gallo se lo giocherà fino alla fine provando a ricominciare a segnare magari in una Coppa per regalare così un sogno alla sua nuova squadra e magari provare anche a prrerndersi un posto per l'Europeo in programma in estate, anche se non sarà semplice. Così come non sarà affatto semplice restare a Firenze anche la prossima stagione: la Roma con De Rossi ha cambiato marcia e una sua permanenza nella Capitale non è più così lontana anche se lui e la compagna si stanno trovando molto bene a Firenze. Trovare un accordo tra società però sarà piuttosto complicato e la sensazione è che solo due mesi al top del Gallo potranno cambiare le carte in tavola di un addio quasi scontato.