BELOKO A FV: "1º ANNO A FIRENZE DA FAVOLA. IL MIO ADDIO? SCELTA DIFFICILE: VI SPIEGO"

Nicky Medja Beloko, con la maglia della Fiorentina Primavera ha collezionato 41 presenze, realizzando 5 gol e 5 assist. Adesso si trova in Svizzera al Lucerna, e FirenzeViola.it ha avuto il piacere di ospitarlo ai propri microfoni per parlare della sua avventura in maglia viola e non solo. Queste le sue parole: "La mia nuova avventura al Lucerna sta andando molto bene. Sono arrivato sei mesi fa, in questo lasso di tempo ho fatto molto bene. Finalmente sto trovando spazio per giocare, ho fatto la scelta giusta".

Quali sono i suoi ricordi a Firenze?

"Il mio primo anno a Firenze andò benissimo. Vincemmo la Coppa Italia, e a quei momenti sono ancora molto legato visto che fu il primo trofeo da giocatore".

É ancora in contatto con qualche suo ex compagno in maglia viola?

"L'unico giocatore con il quale sono rimasto in contatto è Christian Koffi. Anche lui non gioca più in Italia, adesso si trova in Spagna. Nonostante tutto però ci sentiamo ancora, essendo molto amici".

Sul suo addio a Firenze?

"Il mio addio alla Fiorentina non fu una decisione facile. Avevo bisogno di giocare, quello era il mio bisogno primario. Andai in Belgio ma anche lì non trovai spazio. Dopo qualche prestito in Inghilterra mi sono trasferito qui al Lucerna. Ho trovato subito fiducia nei miei confronti, in primis dal mister che fin dal primo momento mi ha messo a mio agio nel suo modo di giocare".

Segue ancora la Fiorentina? Come reputa la stagione in corso dei viola?

"Sì, la seguo ancora con piacere. Ha molti giocatori forti, è una squadra molto valida. Può fare ancora di più per centrare le posizioni di classifica europee che potrebbe raggiungere senza tanti problemi".