BEFFA TERRACCIANO, MALE NICO E QUARTA, OK AMRABAT

TERRACCIANO - Ringrazia il fuorigioco che vizia l’azione del gol di Hernandez in avvio e soprattutto Giroud che manda fuori dal dischetto del rigore dopo l’invito di Kessie. Attento con i piedi sul tiro dello stesso Kessie evita il peggio, poi esce su Hernandez che manda alto. Sarebbe tra i migliori se non fosse per il clamoroso rinvio sbagliato che consente a Leao di segnare e soprattutto condanna la sua squadra alla quarta sconfitta consecutiva (Juve inclusa), 4,5

VENUTI - Theo Hernandez è subito pericoloso con il gol annullato e un’altra conclusione sull’esterno della rete. Paga dazio con il giallo nella prima frazione ma alla fine esce indenne, 6

Dal 1’st QUARTA - Anche per lui il terzino francese del Milan è una spina nel fianco tanto che la sua prima occasione nella ripresa arriva in fretta. Non va meglio con Rebic prima che rimedi anche il giallo. Spaesato, 5

MILENKOVIC - Tiene alta la guardia anche se sul filtrante di Kessie per Giroud sembra più che sorpreso. In affanno anche nell’occasione di Leao che apre la ripresa. Il portoghese lo salta secco prima di indovinare l’angolo giusto per il vantaggio dopo l’errore di Terracciano, 5,5

IGOR - Occasione intorno al decimo minuto con un sinistro che finisce largo di pochissimo. Provvidenziale nel salvare sulla linea dopo l’affondo di Rebic a metà ripresa si ripete nel giro di poco sempre sull’ex viola. Almeno lui recupera le proprie sicurezze dopo le ultime prestazioni negative, 6,5

BIRAGHI - Qualche errore in fase di spinta ma buona copertura soprattutto su Messias. Nel secondo tempo indovina un gran bel cross sul quale Cabral sfiora il gol poi anche lui fatica a reagire dopo aver incassato il gol, 6

DUNCAN - Non troppo reattivo nel primo tempo quando Maignan respinge il tiro di Saponara, ma per il resto fa sentire il proprio apporto in mezzo fino al giallo a ridosso dell’intervallo. Cala alla distanza, 6

Dal 21’st TORREIRA - Non è al meglio fisicamente, si vede, 6

AMRABAT - Titolare al posto di Torreira fatica e entrare subito in partita ma col passare dei minuti recupera sicurezza e trova qualche break importante anche in avvio di secondo tempo. Tutto sommato una buona prova, 6,5

MALEH - Il suo tentativo di rubar palla a Maignan gli costa un giallo che fa infuriare Italiano, poi rischi atterrando prima Diaz poi Tonali nel giro di pochissimo. Forse condizionato infila qualche errore di troppo in uscita, poi esce dopo una decina di minuti nella ripresa. Troppo irruento, 5,5

Dal 14’st BONAVENTURA - Regala un pizzico di qualità in più con il suo ingresso, 6

GONZALEZ - Abbastanza in ombra nella prima mezz’ora del primo tempo conferma tutte le recenti difficoltà, che si tratti di saltare l’uomo o di affrontarlo in ripiegamento. Sembra giocare sempre e solo per se stesso e soprattutto senza grande efficacia, 4,5

Dal 22’st IKONÈ - Impatto morbido su una corsia destra dove oggi la Fiorentina non riesce ad affondare, 5,5

CABRAL - Un bel tentativo in avvio con la rovesciata murata da Kalulu. Anticipato sul più bello sul pallone dalla sinistra nel secondo tempo sfodera un bel colpo di testa su cross di Biraghi che impegna severamente Maignan. Più volontà che precisione, 6

SAPONARA - Si vede intorno al ventesimo di gioco con una bella iniziativa conclusa con tiro e respinta di Maignan. Resta nel vivo del gioco per tutta la frazione, poi dopo l’intervallo finisce per soffrire il Milan come molti suoi compagni perdendo qualche pallone da gestire diversamente. All’altezza, 6

Dal 35’st SOTTIL - S.v.

ITALIANO - Rinuncia a sorpresa a Bonaventura e Torreira evidentemente non al meglio, inserendo Amrabat e Maleh. L’avvio non è da buttare ma soprattutto Maleh rischia almeno un paio di volte la seconda ammonizione. Nel primo tempo comunque i suoi tengono testa al Milan e, anzi, creano anche le loro occasioni. Dopo l’intervallo richiama Venuti e propone Quarta sulla destra prima di inserire anche Bonaventura e Ikonè per Duncan e Gonzalez ma alla fine l’assalto del Milan frutta il gol vittoria di Leao ampiamente favorito dall’errore di Terracciano. L’assenza di una minima reazione dopo aver incassato lo zero a uno anticipa un’altra sconfitta che pregiudica ancora di più la rincorsa a un piazzamento europeo, 5,5