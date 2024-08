BATURINA, AMRABAT E NON SOLO: COSA ASPETTARSI IN 50 ORE DI MERCATO

FirenzeViola.it

La partita decisiva contro la Puskas Akademia davanti, il calciomercato nel mezzo. Saranno 50 ore di fuoco per la Fiorentina e per i suoi dirigenti, chiamati entro la mezzanotte di venerdì a sistemare tutte le problematiche rimaste dopo due mesi di mercato aperto. Il più classico dei proverbi in periodo di trasferimenti è oggi più vivo che mai: "Può succedere ancora di tutto". Vediamo cosa nello specifico.

Le strategie in uscita

Il grosso del lavoro sarà in uscita, dove la Fiorentina deve piazzare ancora diversi esuberi. Barak è l'ultimo che si aggiunge alla lista ma tra Ikoné, Brekalo e Sabiri, in quel ruolo ci sarà tanto da lavorare per Pradè e Goretti. A questi nome si aggiungono Christensen, portiere ormai fuori dal progetto da inizio estate, ma anche Infantino, sempre più oggetto misterioso della Fiorentina. Le operazioni più importanti però saranno per forza di cose quelle relative ad Amrabat, sempre sotto il mirino del Fenerbahce di Mourinho, e Michael Kayode in caso di rilancio del Brentford dopo che la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta della squadra inglese.

Le strategie in entrata

Ufficializzato Yacine Adli e pronti ad accogliere Moreno dal Belgrano atteso tra domani e venerdì a Firenze, Pradè e Goretti lavorano per consegnare a Palladino gli ultimi rinforzi magari attendendo anche eventuale cash dalle cessioni, soprattutto da Amrabat ed eventualmente Kayode, ma andiamo per gradi. La corte a Baturina parte da qualche tempo ma la trattativa è ai limiti dell'impraticabile per la Fiorentina soprattutto alla cifra proposta dai viola: la Dinamo Zagabria non ha intenzione di privarsi del suo gioiello - pronto a giocare la Champions - per una cifra inferiore ai 20 milioni e per ora la Fiorentina non pare intenzionata a mettere sul piatto quei soldi, tanto più in un ruolo già ben coperto. Poi potrebbe spuntare qualcosa soprattutto a centrocampo, dove Palladino si aspetta ancora almeno un rinforzo soprattutto in casa di partenza di Amrabat. Le prime voci raccontano un timidissimo interesse per Cristante ma la ricerca di un altro centrocampista è iniziata e sarà probabilmente l'asse più caldo nella fine del mercato. Infine un vice-Kean: sempre tenendo conto che la Fiorentina tiene anche Beltran come ipotesi, questi ultimi due giorni di mercato potrebbero portare a qualche occasione di fine mercato alla Djuric da tenere d'occhio.