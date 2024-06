BATISTUTA, GUDMUNDSSON E SPALLETTI: GLI INTRECCI CHE PORTANO A RETEGUI

FirenzeViola.it

Mateo Retegui era finito in orbita viola già la scorsa estate, poi il Genoa decise di affondare il colpo, mentre nel frattempo Nzola stava diventando il primo obiettivo per la zona centrale dell’attacco. A distanza di poco meno di un anno, in cima ai pensieri di Pradè è tornato lo stesso italo-argentino, considerato anche da Palladino un’ottima risorsa da affiancare a Beltran per il futuro reparto a due.

Il fascino della Viola - In poco tempo, Retegui è passato dall’essere poco più di un illustre sconosciuto a punta della Nazionale italiana e poi a uomo mercato per club con ambizioni europee. Un salto triplo che però non l’ha spaventato e che anzi lo ha subito spinto a rispondere positivamente ai primi approcci viola. A Genova sta bene, si sente coccolato, ma se il Grifone è famoso in Argentina per essere l’avversario del Boca Juniors e per i successi di Milito, Firenze fa rima con Argentina da sempre, con Batistuta come totem. Quel fascino che l’anno scorso convinse Beltran ha convinto subito anche Retegui, con cui la trattativa è di fatto già cominciata.

Ancora Gud nel mezzo - Il problema resta il Genoa, che chiaramente non vorrebbe perderlo a un solo anno di distanza, ma che, davanti a un’offerta gratificante, sarebbe pronta a parlarne. I rossoblu, che sanno già di dover considerare Gudmundsson un ex da cui guadagnare il più possibile, potrebbero anche non cedere altre pedine, ma come detto, nel calciomercato contano i soldi e l’incedibilità in estate è un concetto che non esiste più. In ogni caso, serviranno più di 20 milioni o qualche scambio convincente per dare la giusta accelerata all’eventuale trattativa.

Lo zampino di Spalletti - In mezzo a tutto questo c’è la variabile dell’Europeo in Germania. Retegui è tra i convocati di Spalletti e ciò significa che il suo valore potrebbe aumentare in base alle prestazioni personali e collettive. Per questo c’è da scommettere sul fatto che Pradè tenterà di capire quanto possa essere fattibile l’affare addirittura prima che l’Europeo entri nel vivo. Complicatissimo, ma il famoso sforzo da poter chiedere a Commisso per anticipare i tempi, potrebbe riguardare proprio Retegui.