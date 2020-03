BARONE, TUTTI I GIOCATORI CONTROLLATI. PRESTO NOSTRE IDEE. EVITIAMO CHE IL CALCIO...

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, attraverso ViolaChannel, ha voluto lanciare un messaggio a tutti i tifosi viola facendo anche il punto della situazione sul contagio nello spogliatoio: “Spero che tutti stiano bene e a casa, magari guardando la televisione, parlando coi familiari e passando momenti sereni. Il momento è particolare, le persone coinvolte in queste terribili situazioni in casa Fiorentina sono seguire e sotto controllo: ognuno sta seguendo il protocollo che gli è stato assegnato. Il dottor Pengue e il suo staff stanno facendo un lavoro incredibile. Le strutture sanitarie preposte hanno fatto un ottimo lavoro: sono molto contento. Il presidente Commisso? Rocco chiama tutti più volte al giorno, vuole sapere come stiamo noi e le nostre famiglie. Chiama anche il dottor Pengue e legge tutto ciò che riguarda l’Italia, Firenze e la squadra: ci è vicino e ci aiuta assieme alla moglie Cathrine anche se si trova in America. Le perdite economiche di questo stop? Ho visto una Lega molto unita in questi giorni: ci sentiamo ogni giorno in videoconferenze, il lavoro di Dal Pino e De Siervo è ottimo. Adesso pensiamo ad uscire da questa situazione perché la salute è la cosa più importante. Con i dirigenti della società stiamo ipotizzando degli scenari che stiamo prendendo in considerazione, non solo per ciò che riguarda i calendari ma anche per evitare di andare al collasso nel mondo del calcio. Sono fiducioso che come italiani sapremo trovare delle soluzioni. Iniziative viola per il territorio? A breve comunicheremo cosa stiamo facendo, in modo che altre persone possano seguire idee come la nostra. Gli italiani si stanno dimostrando un popolo unico e generoso. Come tutti, mi meraviglio di vendere la creatività e la positività di questo popolo in un momenti così difficile, basta vedere i concerti dai balconi, aperitivi tramite chat, candele alle finestre… insomma, sono fiero di essere italiano e torneremo più forti”.