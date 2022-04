BARONE, NON È IL MOMENTO PER CONTESTARE. CON ITALIANO PARLEREMO, SU CASTROVILLI...

Presente all'evento per commemorare il centenario della nascita di Artemio Franchi a Palazzo Vecchio, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche di attualità, cominciando comunque dal ricordo del dirigente. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "È evidente l'importanza di Artemio Franchi per la città e per il calcio italiano. Un dirigente del suo livello lascia dei segnali importanti in tutta l'Europa. La vittoria di ieri? Importante, in un derby toscano. Dobbiamo pensare partita per partita, la prossima è a Napoli e abbiamo bisogno di continuità. Il campionato sta diventando interessante per la lotta per l'Europa e noi ci siamo, però ci vuole concentrazione e tanto lavoro".

Finalmente ha segnato Nico Gonzalez.

"Possono segnare tutti, anche Biraghi che è in alto in classifica cannonieri. Siamo una squadra in cui possono segnare tutti".

Con Italiano si parla di rinnovo?

"Con Vincenzo abbiamo un ottimo rapporto e c'è un contratto con opzione in favore della Fiorentina. Poi vediamo a fine stagione, ci sederemo come facciamo sempre ma ha un ottimo rapporto anche con Rocco".

Le polemiche sul logo?

"Siamo concentrati sul presente e sul futuro della Fiorentina. Ognuno può dire quello che pensa ma non credo che oggi sia il momento di fare questo tipo di contestazioni perché la squadra ha bisogno di supporto. Dico solo che siamo fortunati ad avere Rocco Commisso perché sta investendo tanto sulla Fiorentina".

Europa?

"Siamo concentrati partita per partita, pensiamo al Napoli. La parola chiave è continuità".

Ci siamo per il rinnovo di Castrovilli?

"Io vado sempre a cena con tutti. Solo che qualcuno di voi ci vede. Gaetano ha un contratto e noi rispettiamo i contratti: vediamo a fine stagione".

Il VAR?

"Deve fare il suo lavoro, non entro mai nel merito dell'arbitraggio. Non dico niente sulle sue decisioni, ma anche ieri sera ci sono stati degli episodi. L'arbitraggio si assume le sue responsabilità".