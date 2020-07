BARONE, LA NOSTRA FORZA È L'UNIONE DEL GRUPPO. AI TIFOSI CHIEDO PAZIENZA

Il direttore della Fiorentina Joe Barone parla al popolo viola, attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, in seguito alla disfatta viola ad opera del Sassuolo, richiamando all'unità di intenti in questo difficile momento. Ecco le sue parole:

Ha parlato con il mister e con i giocatori dopo Sassuolo?

"Certo, abbiamo parlato con Iachini e con tutta la squadra. C'è un gruppo molto unito. Dopo la bella prestazione contro la Lazio non ci aspettavamo una partita così in casa. Stiamo lavorando per preparare la partita di Parma".

Quali sono le indicazioni del Presidente Commisso?

"Mi sento continuamente con lui. Rocco è dispiaciuto per il risultato e per la prestazione della squadra. Mercoledì sera abbiamo fatto vedere dei cali ma è una squadra molto giovane e per questo c'è bisogno di tanta pazienza. Questo è un anno di transizione. Ci sono stati tanti cambiamenti rispetto all'anno scorso".

Cosa si aspetta dalla gara di Parma?

"Questo di adesso, dopo il lockdown, è un nuovo campionato. Giocare ogni tre giorni ti costringe a essere sempre lucidi e concentrati. Ora servono i risultati. Vogliamo finire bene questa stagione. Dovremo ottenere ottimi risultati sul campo. Oggi come oggi non dobbiamo parlare di mercato o di futuro ma dobbiamo pensare solo al campionato. Andiamo avanti partita per partita. La forza di questa squadra è l'unità del gruppo".

Cosa si sente di dire ai tifosi viola?

"Il popolo viola è molto importante. Per noi è vantaggioso avere il pubblico allo stadio e speriamo di rivederlo presto al Franchi perché è importante per la squadra. Chiedo ai tifosi di essere sempre dietro a noi e di avere pazienza. Sia io che Rocco siamo molto ambiziosi per il futuro della Fiorentina. Oggi la classifica è quella che è ma noi stiamo lavorando per crescere sempre di più"