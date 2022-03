BARONE: "ACF NON È IN VENDITA. ROCCO STA BENE. RESTYLING? INCONTREREMO GLI ARCHITETTI"

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato così dal palco durante l'incontro al Viola Park tra la Fiorentina e i sindaci della città metropolitana: "Dal primo giorno in cui ho conosciuto il Sindaco Casini ho capito immediatamente che lavorando insieme si raggiungono i risultati voluti. Abbiamo deciso di fare un investimento importante, quasi novanta milioni, in un periodo non semplice tra la pandemia prima e la guerra adesso. Il Viola Park, a livello toscano e italiano, è un investimento di grandissimo livello. In nome di Rocco Commisso e di tutta la società viola, voglio ringraziare il Sindaco di Bagno a Ripoli per averci dato la possibilità di costruire questo centro sportivo. In Toscana nessuno ha fatto un investimento così grande".

Quali sono gli obiettivi del Viola Park?

"Innanzitutto bisogna specificare che sarà la casa di tutta la Fiorentina, non solo della prima squadra maschile, ma anche della femminile, di tutte le giovanili e della nostra bellissima tifoseria. Noi oltre al Centro Sportivo vogliamo costruire intorno delle strutture che portino incassi alla nostra società, questo perché i nostri ricavi sono ancora molto bassi. Stiamo lavorando per aumentare il nostro fatturato. Il Viola Park sarà aperto per tutta la comunità fiorentina e per tutti i tifosi viola che non smetterò mai di ringraziare per l'attaccamento ai nostri colori. Vogliamo arrivare a dicembre 2022 per inaugurare il nostro futuro centro sportivo. Vogliamo far venire i tifosi a vedere gli allenamenti per stare vicini alla squadra prima delle partite".

Commisso e Restyling?

"Insieme al direttore sportivo, Daniele Pradè, vogliamo cercare di arrivare più in alto possibile. Abbiamo fatto un investimento importante con il Viola Park e questo ha comportato il restyling del Franchi. Rocco mi chiama sempre appena sveglio e si sveglia davvero presto. Voglio specificare che il presidente sta bene di salute, questo è fondamentale, tutte le storie sono inventate. Anche le storie che abbiamo già venduto o che vogliamo vendere sono false. Non siamo venuti a Firenze per ricevere ma per dare. Dobbiamo avere un po' di pazienza ma sono convinto che avremo ottimi risultati. Su Commisso dico che non so da dove siano uscite tutte queste notizie. Lui sta bene, la sua condizione è migliorata rispetto a quando è andato via da qua. Quando sarà opportuno il nostro presidente farà ritorno da noi".

La Fiorentina quindi non è in vendita?

"Non capisco perché io debba dire sempre le stesse cose. La nostra proprietà non vuole cedere la società. Sono delle voci da bar e ovviamente siamo super concentrati sulla Fiorentina e sulla sua tifoseria".

Sul Franchi

"L'investimento di Commisso al Viola Park e le nostre battaglie per la costruzione del nuovo stadio hanno fatto sì che il Governo iniziasse a muoversi per il restyling del Franchi. L'importante è che c'è un progetto e mi auguro che si concluda nel migliore dei modi. La prossima settimana ci incontreremo con il Sindaco, pronti a parlare con gli architetti e gli ingegneri".

Su Casini

"Lorenzo è una persona che ho conosciuto due anni fa. Lo considero una persona di ottimo livello, tutti noi dobbiamo riunirsi per avere un futuro importante. Mi auguro che la Nazionale si qualifichi per il Mondiale perché altrimenti sarebbe una bella botta per il nostro calcio".

Bologna?

"La parte sportiva è molto importante per noi e ne parliamo ogni giorni. Ora c'è bisogno di continuità e spero che la tifoseria ci sostenga visto che è il nostro dodicesimo uomo".

Fine dei lavori?

"Ci auguriamo che sia confermata la chiusura per questo dicembre. Non è che spero, devono finire entro quel mese".