BARAK, PRESTO LA PRIMA TITOLARITÀ ALLA RICERCA DI ALTRI GOL PESANTI

Dopo il tour de force di settembre-ottobre, che ha visto la Fiorentina uscirne come squadra ad aver raccolto più punti (13), Vincenzo Italiano inizia già a pensare alla sfida di lunedì 23 contro l’Empoli e si prepara a vivere un altro mese di fuoco, con sei gare in ventun giorni. Proprio per questo il turnover, o meglio "le alternanze", saranno fondamentali nelle prossime sfide per riuscire ad ottenere più punti possibili.

Sono diversi i calciatori viola che da dopo la sosta si candidano per trovare al più presto una maglia da titolare e tra questi spicca il nome di Antonin Barak. Dopo non aver praticamente mai fatto neanche un giorno di preparazione, a causa di un'infezione virale, il talento ceco è ancora alla ricerca della prima titolarità stagionale e spera di trovarla già nel mese di ottobre. Fino adesso, infatti, l'ex Hellas Verona ha collezionato appena tre presenze totali: due in campionato (2' contro l'Atalanta e 19' contro il Napoli) e una in Conference League (33' contro il Ferencvaros).

Proprio contro gli ungheresi Barak ha trovato il suo primo gol stagionale, dimostrando ancora una volta di segnare sempre gol pesanti. L’anno scorso, infatti, le sue reti regalarono il successo casalingo contro la Sampdoria e la rimonta contro il Milan, anche se il suo terreno di caccia è stato quello della Conference: gol del pareggio contro il Riga, rete nelle goleade contro Riga e Hearts, gol del 1-0 contro il Sivasspor e, soprattutto, quella rete alla scadere a Basilea che regalò alla Fiorentina la finale di Praga contro il West Ham. Il suo rientro è stato accolto con entusiasmo dal tecnico Italiano, consapevole di avere un giocatore affidabile che possa far tirare il fiato a Bonaventura. Anche se a tirare un sospiro di sollievo è, più di tutti, il ragazzo stesso, che si è detto molto felice di essere tornato dopo un periodo difficile.