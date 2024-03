BARAK ON FIRE: IL MARZO MAGICO DEL BIONDO DI PIBRAM E LA SUGGESTIONE DI ITALIANO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da una pausa nazionali che ha visto sei calciatori viola protagonisti in giro per il mondo, uno di questi ne esce rivitalizzato da una settimana che conferma il suo momento d'oro. Antonin Barak, tornato a vestire la maglia della Repubblica Ceca dopo più di un anno, rientra a Firenze in giornata con uno splendido gol su punizione contro la Norvegia e un assist al goniometro per il momentaneo pareggio di Krejci nel match poi vinto dai cechi contro l'Armenia.

ON FIRE- Con il doppio impegno in nazionale Barak ha fatto pace con la federazione con cui aveva avuto qualche frizione nell'ultimo periodo, sfruttando anche l'insediamento del nuovo Ct Ivan Hasek e ricominciando un cammino interrotto nel marzo 2023. Il numero settantadue viola ha ritrovato anche un gol che in Nazionale mancava da addirittura più di tre anni, dal novembre 2021. Il delizioso mancino con cui ha impresso il suo marchio su punizione contro la Norvegia conferma poi la vena "internazionale" di un calciatore che, sui palcoscenici europei si esalta. A Firenze c'è chi lo chiama "l'uomo del giovedì sera" per la sua predilezione per le notti di Conference League, una competizione in cui ha segnato otto volte in 18 apparizioni (due nelle ultime due, all'andata e al ritorno, contro il Maccabi Haifa). Barak sembra aver messo da parte i problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione estiva e, recuperato al 100%, pare uno dei giocatori più in forma nella rosa dei viola.

BALLOTTAGGIO CON BELTRAN - Per questo, Vincenzo Italiano è stuzzicato dall'ipotesi di lanciarlo dal primo minuto contro il Milan. In assenza di Bonaventura (squalificato), il ballottaggio coinvolgerà ancora una volta la doppia-B, Lucas Beltran o, appunto, Antonin Barak. Contro il Maccabi Italiano aveva giustificato l'impiego del ceco al posto dell'argentino a causa della fisicità della squadra israeliana. Un'esigenza che potrebbe riproporsi anche contro una squadra esplosiva come il Milan di Pioli; per questo, le fiches di Barak sono in aumento, anche per il doppio impegno (oltre Oceano) di Beltran con l'Argentina Under 23). La "sorpresa" di sabato sera potrebbe essere quindi proprio lui, il biondo di Příbram, deciso a suggellare un marzo da sogno nella serata di gala di sabato.