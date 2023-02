BARAK NON STA PIÙ MALE: ORA SE LA GIOCA CON BONAVENTURA

L'aveva detto subito dopo il doloroso pareggio in casa con l'Empoli, l'ha fatto a Verona: Antonin Barak "stava male" perché non riusciva a mettere il pallone in rete, e proprio nello stadio che lo ha visto protagonista la scorsa stagione è riuscito a battere un colpo nel momento forse più delicato del campionato della Fiorentina.

Una rete che dimostra tutte le qualità in area del centrocampista ceco, doti che a questa squadra servono come il pane vista la scarsa vena realizzativa avuta in stagione. Si riparte dall'Hellas Verona dunque, anche per Barak che è arrivato a sei gol stagionali (pur non giocando sempre nel suo ruolo originale) e ha segnato 10 gol degli ultimi 12 in trasferta, più di qualsiasi altro centrocampista dal 2021.

Numeri a parte, per Barak ora può iniziare una nuova stagione: il dualismo con Bonaventura rischia di mettere in panchina uno tra lui e Jack, ma sapere di poter contare sempre su Barak diventerà fondamentale per Italiano, anche se non soprattutto in Coppa. Antonin ha battuto un colpo, ora non resta che proseguire.