BARAK E SAPONARA SULLA TREQUARTI, DAVANTI JOVIC

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A Udine, a inizio stagione, la Fiorentina rimediò una sonora sconfitta figlia anche di un ampio turnover del tecnico che fece discutere visti i 9 cambi nella formazione. Scherzo del destino o meno anche oggi l’Udinese sembra rappresentare un fastidioso intermezzo alla doppia sfida con il Basilea, se non fosse per il mini torneo per l’ottavo posto (dalle conseguenze imprevedibili) che rende la sfida ai friulani un vero e proprio scontro diretto.

Così Italiano dovrà ruotare gli uomini per andare in Svizzera con la massima freschezza ma tenendo conto del valore dei punti in palio, tutt’altro che operazione semplice. Per questo non si escludono sorprese, come sarebbe la promozione di Kouamè a punta seppure Jovic resti favorito con l’ivoriano dirottato a destra, pur entro una rotazione che si preannuncia importante. Con Terzic a sinistra, con Castrovilli titolare e con il possibile rilancio di Barak e Saponara sulla trequarti.

L’Udinese arriva invece senza Deulofeu, Success e Beto ma può contare sui gol dei centrocampisti come Pereyra, Lovric e Samardzic che i viola faranno bene ad arginare. Con Becao e Perez è Bijol a completare la linea a tre davanti a Silvestri mentre sulle corsie esterne andranno Ebosele sulla destra e Udogie sulla sinistra, riferimento in attacco Nestorovski.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA 4-2-3-1: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic, Amrabat, Castrovilli, Kouamè, Barak, Saponara, Jovic

UDINESE 3-5-2: Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Pereyra, Nestorovski