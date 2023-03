BARAK, DAL GOL AL MILAN AL RISCATTO ANTICIPATO: IL CECO VUOLE PRENDERSI FIRENZE

Mancano poco più di quarantotto ore al ritorno in campo della Fiorentina. Sabato sera, infatti, gli uomini di mister Vincenzo Italiano sfideranno il Milan alla ricerca di una vittoria al Franchi che, in campionato, manca da quasi due mesi (7 gennaio Fiorentina-Sassuolo 2-1). Nella gara di andata contro i rossoneri la squadra viola era uscita sconfitta da San Siro immeritatamente, con un arbitraggio che fece discutere non poco. In quella sfida Antonin Barak trovò il suo primo gol in campionato con la maglia della Fiorentina.

Arrivato in estate a Firenze con la formula del prestito, Barak durante il mercato di riparazione è stato riscattato dalla società viola per una cifra intorno ai 5 milioni. "L'idea nasce per tranquillizzare il ragazzo e per quello che ci ha dimostrato in questi mesi. È bello avere ragazzi così seri in società, lui ha conquistato tutti: è un ragazzo pulito” aveva spiegato Pradè l’anticipato riscatto dall’Hellas Verona. La dirigenza viola, infatti, ha deciso di puntarci molto e lo stesso sta facendo anche mister Italiano.

Lunedì, proprio contro la sua ex squadra, il centrocampista ceco è riuscito a trovare il suo secondo gol in campionato, il sesto se si contano anche i tre in Conference League e la rete vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia. Da qui alla fine della stagione Italiano cercherà di alternare il 4-3-3 al 4-2-3-1 in base alle caratteristiche dell’avversario di turno per cercare sfruttare al meglio le qualità di Barak, in modo da riuscire a rivedere il prima possibile il calciatore che tanto aveva fatto innamorare i tifosi dell’Hellas, in grado di mettere a segno in un solo campionato ben 11 gol e 4 assist.